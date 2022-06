Firea: Nicuşor Dan nu e în stare să construiască nimic / Replica primarului general: Incompetenţa ar trebui să fie prilej de reflecţie

„Un primar gospodar face, acţionează, clădeşte pentru locuitori, nu pasează răspunderea! Primarul general Nicuşor Dan nu e în stare să construiască nimic şi preferă să „arunce” la sectoare marile lucrări de investiţii. În loc să caute soluţii, Nicuşor Dan preferă să scape de proiecte esenţiale pentru Bucureşti. Nu e înţelepciune, ci fugă de răspundere! Cel mai bun exemplu este consolidarea Pasajului Unirii şi a planşeului de la Piaţa Unirii. Ambele proiecte erau în responsabilitatea primarului general Nicuşor Dan, cu expertize şi alte documente importante lăsate la îndemână în primărie de echipa Firea”, spune Firea.

Ministrul PSD precizează că „astăzi, se împlinesc 35 de ani de la inaugurarea Pasajului Unirii”. „Presa vremii nota faptul că pasajul s-a construit în doar 34 de zile. Întreaga lucrare a durat, însă, aproximativ 6 luni. Prima expertiză tehnică serioasă a fost făcută în mandatul meu. Starea pasajului era una periculoasă şi pregătisem toate documentele pentru începerea lucrărilor de consolidare. Nicuşor Dan a găsit, însă, o altă soluţie pentru cele două lucrări complicate şi costisitoare: le-a “pasat” Primăriei Sectorului 4. Îl felicit pe Daniel Băluţă pentru decizia de a accepta să realizeze cele doua lucrări de consolidare şi sunt convinsă că împreună cu echipa sa va face o treabă foarte bună”, afirmă ea.

Potrivit Gabrielei Firea, „Nicuşor Dan face la fel şi cu alte proiecte. De exemplu, partea a doua a proiectului Nicolae Grigorescu – Vitan Bârzeşti. Am lăsat în Primăria Capitalei proiectul complet, iar Primarul general trebuia doar să dea ordin de începere. Nu a fost în stare, iar de modernizarea şoselei se va ocupa Primăria Sectorului 3. A încercat să predea Pasajul Doamna Ghica către Primăria Sectorului 2 şi lucrarea din Prelungirea Ghencea către Primăria Sectorului 6. Către Primăria Sectorul 1 a cedat deja exproprierea unor clădiri de patrimoniu. Aceste lucrări sunt responsabilitatea Primăriei Capitalei şi a Primarului General. În loc să consolideze podurile şi pasajele cu risc, Primăria Capitalei face un singur lucru pentru infrastructura din Bucureşti: marcaje rutiere. Sigur că sunt foarte utile şi importante, dar pentru traficul bucureştean sunt o picătură într-un pahar cu apă. Administraţia Străzilor ar trebuie să aibă alte preocupări, mari, şi să se concentreze mai puţin pe lucruri mărunte şi contracte dubioase, aşa cum relatează presa”, mai spune fostul primar.

Nicuşor Dan contraatacă

Nicuşor Dan a ieşit cu o reacţie la acuzaţiile Gabrielei Firea. „Pentru fostul primar general, propria nepăsare / incompetenţă ar trebui să fie prilej de reflecţie, nu de noi scandaluri. Îi reamintesc Gabrielei Firea că, încă din 2017, a avut pe masă o expertiză privind mai multe obiective de infrastructură din Bucureşti, inclusiv Pasajul Unirii. Cunoştea deci problema de la începutul mandatului şi a avut la dispoziţie trei ani ca s-o rezolve. În loc să se apuce imediat de treabă pornind de la acest studiu, „Doamna Altădată” s-a apucat cu nădejde de târguri, festivaluri şi alte paranghelii din bani publici, amânând această problemă (şi alte probleme reale ale Capitalei) fără nicio remuşcare. A preferat nişte spectaculoşi iepuraşi gigantici unei plictisitoare consolidări de pasaj”, a afirmat Dan.

Primarul general a mai precizat că a găsit şi soluţii: „Eu am găsit o soluţie pentru problema Pasajului Unirii şi a planşeului, în parteneriat cu Primăria Sectorului 4. Spre deosebire de ea, eu am reuşit să mă înţeleg cu primarul PSD de sector pe această problemă a bucureştenilor. Oamenii vor ca lucrurile să se rezolve şi nu-i interesează formulele instituţionale găsite. Aş fi vrut, evident, ca bugetul de investiţii al PMB să fie mai mare, ca să putem prinde în el şi lucrări precum cele de la Piaţa Unirii. Chiar am fi putut s-o facem dacă n-ar fi trebuit să acoperim găurile lăsate de Gabriela Firea în mandatul ei de primar general”, a completat edilul