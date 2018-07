Decapitări în PNL. Viorel Cataramă, exclus din partid. Încă doi liberali sancţionaţi

"Am aplicat statutul. Cine are de exprimat puncte de vedere, are cadrul partidului la dipoziţe. Eu am permis, ba chiar am încurajat exprimarea punctelor de vedere de către colegii mei în interiorul partidului. Cine vorbeşte în afara partidului , cine nu respectă deciziile partidului, cine se duce şi transmite informaţii negative despre PNL în mass-media, voi aplica prevederile", a spus Ludovic Orban.

În 6 mai, Viorel Cataramă anunţa, la conferinţa filialei Bucureşti, că vrea să fie candidatul PNL la alegerile din 2020 pentru Primăria generală. Cataramă susţinea că sunt colegi care îi propun să facă o alianţă cu Dacian Cioloş, pe care îl numea "un impostor care a supt seva din PNL".

Viorel Cataramă este unul dintre apropiaţii lui Cristian Buşoi, liderul PNL Bucureşti, cel care încearcă schimbarea lui Orban din fruntea partidului.

"Este o decizie care este luată cu încălcarea prevederilor statutare. Eu nu am fost convocat la această şedinţă, nu am ştiut de acest lucru. Nu este de competenţa Biroului Executiv să mă sancţioneze. Sunt mai multe lucruri. În momentul în care voi afla, voi vedea cum voi acţiona“, a spus Cataramă, pentru Agerpres.

De asemenea, conducerea PNL a decis demiterea Claudiei Benchescu din fruntea Cluburilor Studenţeşti Liberale.Potrivit unor surse politice, Claudiei Benchesu i s-a reproşat că are 32 de ani, deci a depăşit de ceva vreme vârsta studenţiei. Benchescu este soţia deputatului PNL Mihai Voicu, care face şi el parte din tabăra Buşoi.

Liderul PNL Maramureş, Ionel Bogdan, a primit avertisment, după ce a declarat că „ultimele evenimente politice impun o analiză serioasă în interiorul partidului a rezultatelor echipei de conducere a PNL”.

„Consider că este absolut necesară convocarea unui Birou Permanent Naţional al partidului, în cadrul căruia să fie prezentat un raport al activităţii Biroului Executiv Central şi al preşedintelui Ludovic Orban“, mai cerea Ionel Bogdan.