Explicaţia este foarte simplă deoarece, fiind la guvernare, reprezentanţii partidului ar trebui să fie prezenţi măcar la reuniunile de vârf ale familiei lor politice europene, măcar atunci când acest lucru se impune la nivel de protocol elementar şi în virtutea regulilor jocurilor europene. Şi nu sunt invitaţi, semn că PSD-ul din România are probleme, fapt evident dar complet nerelevant în jocurile europene, cu consecinţa că rămâne gol scaunul de reprezentare pentru România.

Iată exemplul de azi. Extrem de sugestiv şi de dureros.

Să explicăm contextul.

Înaintea fiecărui Summit, formal sau informal, mai precis cu o zi înainte de deschiderea lucrărilor acestuia, partidele politice europene organizează întâlniri la cel mai înalt nivel, invitând personalităţile lor reprezentative în scopul ajungerii la un consens asupra poziţiei ce urmează să fie adoptată în cadrul Summitului. Sunt invitaţi să participe şefi de state sau prim miniştri care aparţin partidului respectiv, în cazul acesta PSD pentru România sau, dacă socialiştii nu sunt la guvernare, vin unii dintre şefii partidelor socialiste cu pondere şi prestigiu în cadrul Partidului Socialist European. Asta este regula, aşa se întâmplă lucrurile şi ne-am obişnuit ca asemenea reuniuni să se încheie prin conferinţe de presă şi reuniuni informale cu presa în care liderii politici să dea foarte multe explicaţii asupra punctului de vedere al partidului lor european pe chestiunile de pe agenda Summitului de a doua zi. Şi nu numai.

Iată lista invitaţilor la reuniunea PES, Pre-Summit care începe azi la orele 16.45 la Salzburg, aşa cum mi-a parvenit ieri din partea secretariatului Partidului Socialist European:

LIST OF PARTICIPANTS (as of 16.00 PM today)

Antonio Costa, Prime Minister of Portugal

Stefan Löfven, Prime Minister of Sweden

Joseph Muscat, Prime Minister of Malta

Pedro Sanchez, Prime Minister of Spain

Alexis Tsipras, Prime Minister of Greece (Observer)

Jean Asselborn, Minister of Foreign and European Affairs of Luxembourg

Christian Kern, Leader of SPÖ, Austria

Maurizio Martina, Leader of Partito Democratico, Italy

Karl-Heinz Lambertz, President of the European Committee of the Regions

Udo Bullmann, President of the S&D group in the European Parliament

Federica Mogherini, High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy (Vice-President of the European Commission)

Frans Timmermans, First Vice-President of the European Commission (TBC)

Sergei Stanishev, President of the PES

Achim Post, Secretary General of the PES





Doamna Viorica Dăncilă, prim-ministru al României. nu se află pe listă, Ceea ce este în sine o problemă imensă pentru PSD şi pentru ce ar trebui să fie prestigiul său în familia politică respectivă, Dar asta ţine de bucătăria internă de partid şi este evident că au dânşii cu totul alte treburi decât discuţii despre prostiile europene.

Numai că, de data asta, absenţa de pe listă a PSD-ului şi eminente sale reprezentate este, totdată, şi o palmă grea şi sonoră pe obrazul României. Dacă nu suntenţi convinşi, uitaţi-vă la agenda Summitului informal pe care figurează teme precum aprofundarea cooperării poliţieneşti şi judiciare, consolidarea securităţii frontierelor şi consolidarea rezilienţei an spaţiul cibernetic, migraţia şi BREXIT. Adică teme pe lista de priorităţi absolute ale politicii europene şi, ca atare, regăsite în tot ce se apreciază ca punct important de negociere în perioada preşedinţiei române a Consiliului UE. Şi, în consecinţă, vor fi puncte cărora le vor fi dedicate paragrafe întregi din viitoarea Declara ţie solemnă de la Sibiu asupra viitorului Europei. Sigur că doamna Dăncilă ştie că, la Summit, va fi prezent Preşedintele Iohannis şi, ca atare, situaţia va fi salvată.

Oare?

Nu, deoarece ar fi fost esenţială prezenţa Primului Ministru al României deoarece instituţia pe care o conduce va fi interlocutorul oficial al tuturor instituţiilor europene şi, în această calitate, organizează şi, dacă ştie şi are cu cine şi cu ce, ar trebui să şi prezente propriile priorităţi în stabilirea agendei lucrările sau să exprime poziţiile sale în legătură cu tematicile respective. În general şi, cu deosebire, în perioada Preşedenţiei române de 6 luni care începe pe 1 ianuarie. De ce nu a fost invitată la reuniunea din Austria când se ştie că cele două puncte din agenda Summitului vor genera discuţii enorme şi, ca atare, va fi, la un punct, esenţială poziţia de mediator pe care o va avea domana Dăncilă atunci când se vor negocia poziţiile finale, având atunci poziţie de preşedinte în exerciţiu al organismelor unde se poartă discuţiile? Dacă nici măcar socialiştii ei nu vor s-o asculte, atunci cine va asculta cu consideraţia necesară intervenţiile pe care le va citi de pe foile gata pregătite de cine trebuie?

Cred că este o problemă absenţa doamnei Dăncilă de la Salzburg şi pentru că, de ce nu, ar fi fost ocazia să explice poziţia domniei-sale, a Partidului domnului Dragnea, faţă de ceea ce acuză a fi lipsa de comprehensiune adecvată a liderilor de la Bruxelles faţă de România unde tocmai a avut loc o încercare de lovitură de stat organizată paramilitar şi finanţată şi din surse externe. Mai ales că scrisoarea pe această temă pe care i-a scris-o domnului Jean Claude Juncker a făcut deliciul instituţiilor europene, mult difuzată şi comentată ulterior.

Dacă ar fi fost în poziţia să vorbească cu omologii săi la Salzburg, poate că doamna Dăncilă i-ar fi convins că trebuie să beneficieze de un ajutor oarecare, măcar moral, la următorul eveniment la care dânsa a fost convocată să vorbească despre ce se petrece în România, adică, pe 3 octombrie (Strasbourg, plenul Parlamentului European între orele 9-10) în cadrul audierii care este prima parte a unui proces ce se încheie la finele lunii, atunci când se va supune votului în plen o Rezoluţie privind ţara noastră. Posibil, începutul oficial al procesului la finalul căruia pot fi decise sancţiuni, pe modelul Poloniei şi Ungariei.

Tare păcat că aici suntem şi astea sunt perspectivele formal decise pentru viitorul imediat şi în care balansăm incert între succesul fără precedent al Summitului Celor Trei Mări şi chemarea prim-ministrului în Parlamentul European pentru a vorbi despre ce se acuză a fi încălcări grave şi repetate ale valorilor statului de drept şi represiunea manifestanţilor din ziua de 10 august.

Dar chiar aşa, de cu nu figurează PSD pe lista de invitaţi?