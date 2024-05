„CSM? Jaf pe bani publici!“: eșecul clubului finanțat de Primăria Capitalei, explicat ca la carte EXCLUSIV

Ședința programată la CSM, marți, la 72 de ore după eliminarea cu Metz, după o dublă înfrângere tur-retur, a produs un scurt comunicat care n-are nevoie de comentarii.

„CSM Bucuresti este cea mai bună echipă din România, în condiții bugetare similare, cu un plus doar la atragerea de sponsorizări. Situația echipei de handbal feminin a fost prezentată Consiliului de Administrație! Prin tot ce am întreprins în ultimii ani, prin tot ce întreprindem în continuare, vom încerca să depășim și actualul prag al rezultatelor din Liga Campionilor. Echipa se pregătește de ultimele confruntări ale sezonului, care vor aduce un nou titlu pentru clubul nostru!“, a transmis formația finanțată de Primăria Capitalei.

În acest moment, pagina de Facebook a CSM-ului „bubuie“ de reacțiile oamenilor furioși care consideră, pe bună dreptate, că sunt luați de proști după o asemenea reacție.

Într-o încercare de a găsi motivele pentru stagnarea echipei în sferturile Ligii Campionilor, „Adevărul“ a luat legătura cu doi specialiști în domeniu. Jurnalistul Marius Huțu (welovesport.ro) și antrenorul Gheorghe Tadici (HC Zalău).

„Leafa merge, iar presiunea rezultatelor nu există“

La începutul dialogului, Marius Huțu a subliniat că la CSM București, un club cu un buget anual de aproximativ 3,5 milioane de euro, există o problemă de infrastructură.

„CSM n-are o sală proprie, se mută „cu cortul“. Metz, de pildă, are o sală proprie de 5.000 de locuri și n-a câștigat niciodată Liga Campionilor. Bine, nu aceasta e principala cauză a eșecurilor din Liga Campionilor la CSM, dar e un amănunt care contează. Pentru că fundația asta e foarte importantă din punctul meu de vedere, dacă vrei să câștigi Liga Campionilor“, a precizat jurnalistul de la welovesport.

„Cei de la CSM sunt, de câțiva ani, într-o zonă de confort. Presiunea rezultatelor apasă și nu prea. Adică, au fost eliminați sau au obținut calificarea, cam tot aia e. Nu-i deranjează nimeni. OK, fanii sunt supărați, dar, dacă ne uităm la comunicatul clubului de marți, se pare că nu prea mai contează ce spun fanii“, a continuat Marius Huțu.

Întrebat cum pot fi responsabilizate niște jucătoare plătite cu salarii babane, expertul în handbal a oferit un răspun clar: „Treaba asta pleacă de la conducere. De la ceea ce impune, ce solicită la fiecare început de sezon. Dar se pare că oamenii de la conducere sunt mulțumiți. Leafa merge, nimeni nu ne deranjează și asta e. Mai încercăm și la anul, mai băgam o fisă“.

Marius Huțu a notat că, în acest an, CSM s-a oprit, din nou, în sferturile Ligii, deși lotul a fost unul cu adevărat stelar: „În ultimii ani, ba au fost accidentări, ba n-au avut interi dreapta. Sezonul ăsta, în schimb, au avut doi interi dreapta, au avut dublură și la Cristina Neagu, au avut și doi centri, că și-a revenit și Omoregie. Sunt trei campioane mondiale en-titre în lot, alte trei medaliate cu aur la Europene. În lotul actual al CSM-ului sunt cel puțin zece jucătoare cu o medalie la un turneu final. Nu știu dacă mai există vreo echipă în Europa, cu atât de multe handbaliste medaliate în lot, la ora actuală. Din păcate, se pare că CSM e doar o sumă de individualități și nu o echipă“.

Huțu a comentat și situația antrenorului Adrian Vasile. Care, aproape sigur, va părăsi CSM după ultimul meci din acest sezon. „Din punctul meu de vedere, Adrian Vasile nu mai are viitor la CSM. Poate reveni peste câțiva ani. Acum însă, în primul rând, nu mai are credibilitate în fața fanilor. A avut patru ani la dispoziție să reușească măcar o dată în Ligă și n-a izbutit să meargă mai departe. Și, foarte important: nu și-a adaptat stilul echipei la ceea ce se joacă în nordul Europei! A rămas pe stilul Cristinei Neagu și nu știu dacă acest stil se potrivește cu câștigarea Ligii Campionilor. Cristina e o jucătoare foarte importantă, poate ajuta enorm, dar cred că, totuși, jocul trebuie construit și altfel decât pe Cristina Neagu“.

Jurnalistul welovesport a și explicat de ce nu poți să ai pretenția ca Neagu (35 de ani) să-ți aducă, aproape de una singură, trofeul Ligii Campionilor: „Problema e că, în toate meciurile importante, Neagu a fost vioara întăi, iar CSM București a pierdut! În ultimii patru ani, în șase din cele opt meciuri disputate în sferturile Ligii Campionilor, Neagu a fost principala marcatoare a CSM-ului. Din păcate, echipa are șase înfrângeri în aceste opt partide. Cum se explică treaba asta?! De asta spun că nu știu dacă e suficient să construiești jocul pe Cristina Neagu pentru a câștiga Liga Campionilor“.

„Le lipsește determinarea“

Gheorghe Tadici (72 de ani) e printre cei care acuză, de aproape un deceniu, risipa banului public în sportul de performanță. Vorbim despre o anomalie românească, care nu se întâmplă doar la CSM București, ci la foarte multe cluburi.

„E foarte greu să explici eșecul CSM-ului în Ligă, cât timp nu ești în interior, implicat în procesul de pregătire. Pe de altă parte, dacă ei consideră că obiectivele lor sunt câștigarea titlului în România, cupa și Supercupa, atunci nu e cazul să facă investiții de nivelul celor de acum. Atenție: sunt foarte mulți bani publici! La ora actuală, se face un concurs între Primării și Consiliile Județene, iar problema asta se perpetuează de ani buni. Risipa asta de bani publici e în defavoarea handbalului, în defavoarea sportului românesc. E un adevărat jaf cu banul public, ce se întâmplă la noi, la ora actuală, în sport! Pentru spitale, pentru pensionari, nu sunt bani, dar sunt bani pentru a-i <<toca>> degeaba în sport“, ne-a spus fostul selecționer care a cucerit argintul mondial cu echipa națională, în 2005.

Tadici a subliniat și el că anomalia finanțării sportului de performanță din bani publici e răspândită România, nu doar la CSM București: „Din acest punct de vedere, le dau perfectă dreptate celor de la CSM! Pentru că finanțarea sportului din bani publici se întâmplă și la Ministerul Transporturilor, și la Ministerul de Interne, dar și la multe Consilii Județene și Primării din alte orașe. Practic, mă refer la cluburile unde sunt bugete de peste 2, 3 milioane de euro pe an. Sunt niște lucruri exagerate ca să joci într-un campionat intern sau într-o cupă europeană. Iar CSM București, echipa care ne reprezintă în Liga Campionilor, nu mai are identitate! Când ai 10, 12 jucătoare străine în lot, care e identitatea românească a acestei echipe? Ce legătura are cu comunitatea pe care o reprezintă?“.

Reputatul tehnician a explicat și eșecul suferit de CSM, tur-retur, cu Metz: „În primul rând, le-a lipsit determinarea. Mă refer la determinarea pe care o au handbalistele străine de la CSM, în momentul în care sunt la echipele lor naționale. Practic, noi le pregătim, le plătim, le asigurăm condiții de lux și ele nu-și dau viața pe teren, când joacă pentru CSM“.

Urmează conferința conducerii

În ciuda comunicatului sec, aruncat pe rețelele de socializare, la CSM se pregătește, totuși, o conferință în care oamenii din conducere vor oferi explicații concrete pentru încă o eliminare suferită în sferturile Ligii Campionilor. Foarte probabil, cu această ocazie, se va și anunța despărțirea de antrenorul Adrian Vasile.

Unde s-a oprit CSM în ultimii ani în Ligă

Sezon Faza atinsă Ultima adversară

2023-2024 Sferturi Metz

2022-2023 Sferturi Vipers

2021-2022 Sferturi Esbjerg

2020-2021 Sferturi ȚSKA Moscova

2019-2020 Sferturi Gyor*

2018-2019 Sferturi Metz

2017-2018 Final Four Rostov-Don**

*Dubla cu Gyor s-a anulat din cauza pandemiei.

**CSM a câștigat finala mică, cucerind medaliile de bronz.

Sferturile Ligii Campionilor, retur

Metz – CSM București 29-23 (27-24 în tur)

Gyor – Vipers 24-26 (30-23 în tur)

Odense – Bietigheim 32-30 (26-30 în tur)

Esbjerg – Ferencvaros 29-24 (26-25 în tur)

Vor juca în Final Four-ul de la Budapesta (1 și 2 iunie) echipele Esbjerg (Danemarca), Metz (Franța), Bietigheim (Germania) și Gyor (Ungaria).