Dăncilă: Cei care vor aduce prejudicii acestei campanii, să plece. Noi suntem PSD, nu partidul râzgândacilor

Dăncilă le-a spus, vineri, preşedinţilor de organizaţii că nu au voie să nu meargă în fiecare localitate şi să ducă mesajul partidului şi să obosească doar atunci când o văd pe ea obosită.

„Cei care vor aduce prejudicii acestei campanii, cei care se vor simţi debusolaţi, cei care vor ezita, să plece şi să lase echipa în pace. Dacă eu pot, un preşedinte de organizaţie nu are voie să nu poată să meargă spre câştig. Dacă eu pot să lupt şi pot ajunge în toate judeţele ţării, un preşedinte de organizaţie trebuie să ajungă în fiecare localitate. Nu le cer decât ceea ce văd că facem noi la conducerea Partidului Social Democrat, să lupte la fel ca noi şi când o să mă vadă pe mine că am obosit să obosească şi ei", a afirmat Dăncilă.

Ea a transmis că nu mai vrea să fie discuţii în Comitetul Executiv Naţional legat de rămânerea sau nu la guvernare, precizând că partidul este PSD, nu "partidul răzgândacilor".

„Vreau ca în Comitetul Executiv Naţional să nu mai am parte de discuţii: rămânem la guvernare, nu rămânem la guvernare, candidăm, nu candidăm. Noi suntem Partidul Social Democrat, nu suntem partidul răzgândacilor. Şi vreau să le mai spun un lucru. Când altora le-a fost teamă, când unor bărbaţi care acum critică acest partid şi preşedintele partidului li s-au înmuiat genunchii la prima adiere, eu am rezistat un an şi şapte luni fără să mă clatin. Şi nu am de gând să o fac nici acum. Alţii şi-au dat demisia pe Facebook şi acum ne dau lecţii. Eu le-am spus tuturor care mi-au cerut demisia un categoric nu", a precizat liderul PSD.

Viorica Dăncilă a precizat că PSD nu va face niciun pas înapoi şi că puterea se câştigă, nu se cedează.

„Nu vom face niciun pas înapoi, vom lupta împreună pentru că lupta noastră este pentru deciziile pe care le vom lua pentru români. Nu avem voie să dezamăgim. Puterea se câştigă, puterea nu se cedează, iar celor care cred că pot şantaja Partidul Social Democrat, celor care vin cu sfaturi care cred ei că sunt bune pentru Partidul Social Democrat îi sfătuiesc să se uite în propria ogradă, noi ştim ce avem de făcut şi ştim că de partea noastră sunt românii. Ştim că ne vom duce la fiecare cetăţean, ne vom duce în fiecare comunitate, ne vom duce în fiecare sat şi comună şi vom vorbi cu oamenii pentru că dacă am avut un scor slab este pentru că am uitat sau am neglijat acest dialog cu oamenii”, a menţionat Dăncilă.

Ea mai spus că guvernul pe care îl conduce a fost cel mai atacat de după 1989, dar este un guvern respectat pe plan extern, având aprecieri din partea tuturor statelor membre, dar şi a preşedintelui SUA, Donald Trump.

„Noi am luptat pentru o imagine bună a României atât în plan intern, cât şi în plan extern, avem aprecieri din partea tuturor statelor membre şi nu numai pentru buna gestionare a preşedinţiei rotative a Consiliului Uniunii Europene, dar ne critică românii. Avem aprecieri pentru buna guvernare şi rezultatele obţinute şi vedem ceea ce dă Eurostat, Institutul Naţional de Statistică, vedem aprecierile preşedintelui Trump, dar ne critică din motive personale şi electorale cei din ţara noastră. Şi atunci cei care nu se gândesc la imaginea ţării lor, cei care sunt preocupaţi de imaginea proprie şi de interesul personal, sunt cei care trebuie să conducă această ţară? Cei care văd în români cifre, neştiind că în spatele cifrelor sunt oameni cu aşteptări, cu speranţe, sunt cei care vor acum să conducă această ţară"”, a afirmat preşedintele PSD.

Viorica Dăncilă a anunţat că doreşte înfiinţarea unei echipe care să se axeze pe lupta contra traficului de persoane, din care vor face parte personalităţi, mărturisind că a avut discuţii în acest sens cu Nadia Comăneci şi cu pictoriţa Alexandra Nechita, supranumită "Micuţa Picasso".

„Vreau să înfiinţez o echipă în care să ne axăm pe lupta împotriva traficului de persoane. Vor fi şi membri ai Partidului Social Democrat şi personalităţi şi oameni din societatea civilă. Am vorbit cu Nadia Comăneci, am vorbit cu micuţa Picasso, astfel încât toate femeile să se implice în acest proiect. Sunt sigură că, dacă vom lupta, rezultatele nu vor întârzia să apară şi vom reuşi să stopăm aceste lucruri care efectiv zguduie întreaga societate românească”, a declarat Dăncilă.

Ea i-a rugat pe toţi candidaţii să nu folosească tragediile oamenilor în campania electorală.

„În acelaşi timp i-am rugat pe toţi, lideri politici, pe toţi cei care candidează, să nu folosească tragediile oamenilor în campania electorală, nu este corect. Nu este normal, nu este normal ca o persoană să spună: dacă eu eram preşedinte, nu se întâmpla acest lucru. Nu este normal să avem astfel de abordări. Oare de multe ori interesul personal este mai puternic decât solidaritatea cu aceşti oameni care trec prin momente atât de dificile?”, a precizat liderul PSD.

Dăncilă a recunoscut că a mai greşit, fie greşeli de exprimare, fie a greşit cu un anumit gest, dar niciodată nu a greşit faţă de români.

„Ştiu că am făcut şi multe greşeli, a greşi este omenesc. Ştiu că poate de multe ori trebuia să fiu mult mai incisivă în deciziile mele, dar cred că am făcut ceea ce trebuie, cred că am luat deciziile care au fost necesare. Şi vă garantez că poate am greşit de multe ori, poate am greşit în exprimare, poate am greşit, eu ştiu, cu un anumit gest, dar nu am greşit prin nicio decizie pe care am luat-o pentru România şi pentru români. Eu nu mi-am făcut discurs în faţa oglinzii ca să văd să nu fac cumva o greşeală, am vorbit din suflet şi tot ceea ce am spus, le-am spus pentru că chiar cred în aceste lucruri, le-am spus din suflet", a mai spus Dăncilă în faţa social-democratelor reunite la Şcoala de Vară de la Mamaia.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: