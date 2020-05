Cum a ajuns Cumpănaşu sfetnic al Guvernului pe fonduri europene. Premierul Orban a semnat ca primarul o listă copy-paste

„S-au creat nişte comitete consultative care să participe la structurarea modului în care vor fi cheltuiţi banii în exerciţiul 2021-2027. Eu am primit propuneri, le-am semnat aşa cum mi-au fost ele înaintate. Ulterior am constatat că era aproape un copy-paste după componenţa din 2014 şi am dispus, de 5 zile, o evaluare foarte serioasă a lor şi a tuturor ONG-urilor care au avut rezultate în activitate. Deciziile vor fi luate în timpul acestei săptămâni. Vom evalua după nişte criterii obiective, nu vă pot spune acum cine rămâne şi cine nu”, a spus premierul luni seară, la Digi 24.

Premierul a refuzat să facă o evaluare a organizaţiei lui Cumpănaşu, spunând că din câte ştie el, „n-ar trebui să participe la evaluare, pentru că a participat la consumul de fonduri europene sau consumul de resurse publice.”

Orban a mai spus că au apărut „şi alte organizaţii din cauza unei tratări superficiale a acestei probleme” dar că a cerut verificarea componenţei lor.

Alexandru Cumpănaşu, fost candidat la alegerile prezidenţiale şi acuzat de fraudă cu fonduri europene, a fost desemnat sfătuitor al Guvernului Orban pentru cheltuirea banilor UE. Decizia ar fi fost luată dintr-o „eroare birocratică” care va fi revizuită.