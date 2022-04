Coaliţia, pachet de măsuri economice şi sociale de 17,3 miliarde lei. Creşte salariul minim în agricultură la 3.000 de lei brut. Ce vouchere vor fi date

„Sprijin pentru România (n.r. - denumirea oachetului) va răspunde momentului dificil în care ne aflăm şi ne bucurăm că am lucrat cu premierul Nicolae Ciucă şi preşedintele Kelemen Hunor. Am stabilit ce are de făcut fiecare ministru, dar şi Parlamentul, ca planul să fie adoptat. Acest plan nu afectează alocările bugetare pentru investiţii şi dezvoltarea economiei. O parte dintre măsuri are ca resursă fondurile europene. Susţinerea firmelor româneşti a fost prioritară”, a declatat Marcel Ciolacul. Printre măsurile enunţate sunt:

- Ajutor de până la 400.000 de euro/firmă pentru IMM-urile cu cheltuieli de plus 15 la sută la utilităţi 200 milioane euro pentru investiţiile cu impact major în economie, cu posibilitate de prelungire. Ajutor de stat pentru stimularea investiţiilor în valoare de peste 1 milion de euro; - 300 de milioane lei pentru firmele de transport rutier de mărfuri, de persoane şi pentru companiile de distribuţie (0,5 lei/litru din preţul final la pompă) - Ajustarea contractelor de investiţii publice în derulare, finanţate din fonduri naţionale şi europene, în funcţie de creşterea preţurilor la materiale, manoperă, transport, utilaje – 5,2 miliarde de lei în 2022 sprijin pentru continuarea şi finalizarea contractelor în derulare - 75% din salariu pentru angajaţii în şomaj tehnic, până la sfârşitul anului prin continuarea programului Kurzarbeit – reducerea programului de lucru - 200 milioane de euro pentru procesarea produselor agricole în România - 300 milioane de euro grant capital de lucru pentru fermierii români - Salariul minim în agricultură şi industria alimentară – 3.000 de lei brut (similar celui din sectorul construcţii) - Vouchere pentru alimente de bază – 50 de € la fiecare 2 luniFamilii cu cel puţin 2 copii sau monoparentale cu venit mai mic de 600 lei/lunăPensionari cu venit mai mic de 1.500 lei/lunăPersoanele cu venit minim garantat. Persoanele cu dizabilităţi4,7 milioane de persoane vor beneficia de vouchere în 2022. Valoare totala 1 miliard euro. - Vouchere pentru elevii care primesc burse sociale – 30 de euro lunar pentru cumpărarea de alimente, rechizite şi haine - 200 de lei în plus pentru salariul minim (creştere voluntară scutită de taxe) Creţte cu 50% valoarea tichetelor de masă – de la 20,17 lei la 30 de lei - Dublarea normei de hrană pentru pacienţii din spitale şi vârstnicii instituţionalizaţi – de la 11 lei/zi – la 22 de lei/zi - Alocaţia zilnică de hrană pentru copiii din sistemul instituţionalizat creşte de la 12 la 16 lei/zi, respectiv de la 16,6 la 22 lei/zi, în funcţie de vârstă - Sumele lunare de care beneficiază copiii şi tinerii din sistemul de protecţie specială pentru unele nevoi personale se majorează de la 28 de lei la 150 de lei Dintre măsurile Coaliţiei, singura care figura în schiţa Guvernului, dar a fost scoasă din pachet a fost amânarea ratelor la credite cu până la 12 luni. „O să rog pe domnul ministru de Finanţe să vă dea detalii”, a precizat Ciucă, fiind întrebat de acest aspect. „Măsura a rămas în discuţie, Discutăm cu sistemul bancare. Amânarea ratelor nu e o scutire de rate şi dobânzi”, a punctat Adrian Câciu. „Coaliţia de guvernare, prin Guvernul României, are datoria să vină cu soluţii la problemele oamenilor”, a afirmat la rândul său, Nicolae Ciucă.