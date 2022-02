Cîţu, despre renegocierea PNRR cerută de PSD: Cine doreşte şi are puterea de a convinge Comisia, să meargă la Bruxelles şi să vină cu decizia

„Să clarificăm câteva lucruri, PNL a făcut nu doar a vorbit, a făcut cea mai mare majorare de pensii, majorarea punstului de pensie din 2020 a fost cea mai mare din istorie, deci nu doar vorbe, fapte”, a declarat preşedintele PNL.

În cea ce priveşte renegocierea PNRR, Florin Cîţu spune că „ar trebui să nu mai fie vorbe, să fie fapte, cine doreşte să facă renegocierea şi are puterea de a convinge Comisia, ar fi bine să nu mai stea în România să discute despre acest lucru pentru că pierdem timp. Să meargă la Bruxelles, să vină cu decizia şi atunci toţi, după aceea, vom fi de acord”, a declarat Florin Cîţu.

Liderul liberalilor a mai explicat: „toţi vrem să creştem veniturile, pensile, sunt mai multe discuţii, dar acum doar discutăm politic, nu , concret, eu când am avut nevoie să negociez PNRR am urcat în avion şi am plecat la Bruxelles, aşa se fac lucrurile, vii înapoi cu decizia şi apoi o discutăpm”.

Afirmaţiile fostului premier vin în contextul în care social-democraţii susţin că este nevoie de o „optimizare” a PNRR şi cer renegocierea plafonului de 9,4% din PIB pentru pensii din PNRR.

„Creşterea pensiilor este o necesitate. A fost o discuţie la Cotroceni la începutul anului în care am susţinut exact acest lucru, inclusiv din perspectiva renegocierii acelui procent de 9.4% din PIB pus din pix de dl Ghinea de la USR. Domnul Iohannis s-a interesat de acest lucru”, a transmis, marţi, ministrul Muncii, Marius Budăi.

Premierul Nicolae Ciucă a declarat că subiectul renegocierii PNRR, pe care şi-o doresc social-democraţii, a fost discutat cu preşedintele Klaus Iohannis, în cadrul întâlnirii pe care guvernanţii au avut-o cu şeful statului, la începutul lunii ianuarie, însă nu s-a problema unui acord în această privinţă.