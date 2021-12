Cioloş, mesaj la final de an: Curentele extremiste şi antieuropene au crescut la un nivel nemaiîntâlnit în România

„Am început 2021 ca partid la guvernare, energizaţi de suflul dat de alegeri, hotărâţi să facem ceea ce le-am promis oamenilor. Am ţinut cu dinţii de reformele pe care le-am propus, am căutat soluţii care să ducă România pe drumul bun. Am văzut, însă, în plină guvernare, cât de departe sunt celelalte partide de viziunea noastră reformatoare, în ciuda faptului că pe hârtie pusesem împreună acele reforme", a afirmat Dacian Cioloş, conform Agerpres.

2021, marcat de o „nemulţumire profundă faţă de politicieni”





„Încheiem un an cu multe decizii complicate. Un an în care de multe ori am ales bine, iar în alte situaţii am ales prost. (...) Un context greu, marcat de o nemulţumire profundă faţă de politicieni şi guvernanţi, de multă furie din partea unora, de teama pentru viitor din partea altora, cu creşterea curentelor extremiste şi antieuropene la un nivel nemaiîntâlnit în România.

Însă tocmai acest moment trebuie să fie unul care să ne responsabilizeze ca partid, ca oameni de cuvânt, cetăţeni activi care am ales să punem umărul la modernizarea României”, a mai afirmat Cioloş.

Liderul USR a amintit că miniştrii partidului său au reuşit să negocieze Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, au gestionat pandemia de COVID, au relansat proiectele de infrastructură şi au început să repare „pagubele făcute justiţiei de Dragnea şi ai lui”.

Acesta susţine că, „în ciuda acestor eforturi sau poate chiar datorită lor", USR încheie anul în opoziţie.