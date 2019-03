Cioloş: Juriştii USR PLUS lucrează la contestaţia care în câteva ore va fi depusă la ÎCCJ. Sperăm să avem câştig de cauză

„Colegii din echipa de jurişti a Alianţei 2020 USR Plus lucrează la finalizarea contestaţiei care urmează să fie depusă la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în următoarele ore şi sperăm noi ca ea să fie judecată mâine. Venim cu toate argumentele, inclusiv cu elemente noi în urma solicitărilor sau observaţiilor făcute de membrii Biroului Electoral Central. Sperăm să avem câştig de cauză pentru că, noi credem că legitimitatea unor preşedinţi de partide e dată în primul rând de faptul că ei au fost aleşi statutar şi că statutul respectiv e legal, înregistrat la Tribunal odată cu înregistrarea partidului politic. Eu, ca preşedinte de partid, semnez acte şi documente în numele partidului de când am fost ales în Convenţia Naţională a PLUS şi acele acte sunt considerate ca fiind legale, cu valoare juridică", a declarat Dacian Cioloş, la Arad, citat de Agerpres.





Acesta din urmă a spus despre decizia BEC că este „aberantă”, dând şi un alt exemplu în care BEC a respins cererea PRM, pe motiv că în Registrul partidelor politice, Corneliu Vadim Tudor încă apare ca preşedinte al partidului.





„Ceea ce BEC a cerut practic a fost ca această alianţă să fie semnată de o persoană care nici măcar nu mai e membru al partidului din alianţă, e vorba de domnul Nicuşor Dan, dar ca să vedeţi până unde merge interpretarea asta strict birocratică şi administrativă a unei legi, înţeleg că una dintre alianţele care a fost respinsă ieri de BEC are în componenţa ei un partid al cărui lider e decedat deja de câţiva ani de zile (Corneliu Vadim Tudor - n.r.) şi BEC a respins acea alianţă pentru că protocolul alianţei nu era semnat de către persoana decedată", a adăugat Dacian Cioloş.

Cioloş a precizat că Alianţa USR Plus vine cu „toate argumentele” şi că speră că decizia va fi una favorabilă.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: