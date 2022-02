Cioloş îi cere lui Barna „să facă un pas în spate”: Sper că va găsi înţelepciunea de a nu încerca o aventură politică prin care să rupă partidul

„Le-am propus colegilor din Biroul Naţional un proiect care îmi este cerut de statutul partidului. Dincolo de necesitatea formală, consider că suntem într-o situaţie dificilă politic şi că e nevoie de o reconstruire a ofertei politice USR, a mesajului către alegători şi a modului în care înţelegem să funcţionăm politic.

Proiectul pe care l-am prezentat ieri în Biroul Naţional este exact ceea ce am spus de zeci de ori până acum, ce mi-am asumat în campanie pentru preşedinţia partidului: o propunere de reformă şi de restructurare. Bineînţeles că mi-aş dori ca la această reformă să punem cu toţii umărul. Cine vrea să aducă soluţii e mai mult decât binevenit. Să îl citeşti în cheia „furatului” puterii este dezonorant pentru cei care vântură asemenea mesaje şi jignitor pentru colegii care pot citi şi înţelege cu ochii şi cu mintea lor”, a explicat Cioloş.

„Faptul că mesajul meu este inconfortabil pentru unii colegi e de înţeles. Ce e de neacceptat este chemarea partidului la arme sub pretextul că preşedintele - adică eu - ar dori să distrugă partidul sau să îl dea altcuiva sau să îl controleze din exterior sau alte asemenea năzbâtii. Închei cu o notă personală adresată lui Dan Barna. Acest moment nu este despre Cioloş şi Barna. Nu trebuie să fie. Invitaţia mea de deschidere include şi acest mesaj, că e timpul să creştem lideri alternativi pentru binele acestui partid şi credibilitatea ofertei sale politice”, a mai completat Cioloş.

Actualul lider al USR l-a criticat pe fostul preşedinte al formaţiunii, Dan Barna, arătând că i-a oferit „mai multe şanse” şi i-a propus chiar să lucreze ca prim-vicepreşedinte al partidului..

„Consider declaraţiile şi acţiunile lui Dan o stângăcie, dar şi o forţare a ordinii stabilite prin votul membrilor la congresul care a avut loc recent. Utilizarea bazei de date a partidului în scopuri politice personale este un gest descalificant. Şi contrar regulilor noastre interne. Înţeleg că este nemulţumit şi că se simte în faţa unui ultimatum. Îmi pare rău că nu a înţeles semnificaţia gestului meu, mai ales că am discutat cu el înainte de şedinţa de BN şi obiecţiile sale ulterioare nu au apărut în ceea ce am discutat.

Este incredibil cum cineva care ar trebui să dea dovadă de echilibru şi maturitate politică poate să confunde propriile umori şi dezamăgiri cu realitatea şi cu faptele pe care le are în faţă. Îi înţeleg neputinţa în a accepta pierderea funcţiei de preşedinte al USR. Am încercat să îi ofer mai multe şanse şi i-am propus să lucreze aproape de mine ca prim-vicepreşedinte. A refuzat de fiecare dată mâna întinsă. Am evitat să îi comentez gafele şi stângăciile politice şi din campania prezidenţială 2019 şi ulterioare. Dar a venit momentul să ne uităm serios în oglindă. Ca indivizi şi ca organizaţie. A sta blocat în paradigma că totul e minunat, tot ce s-a făcut e foarte bine şi nu schimbăm nimic e distructiv pentru orice organizare umană. A refuza deschiderea, a te teme de „cei din afară” este un semnal de neputinţă şi automulţumire”, mai susţine Cioloş.