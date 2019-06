Băsescu, despre prezidenţiale: PSD nu are om care să îl bată pe Iohannis. Şerban Nicolae a rămas cu apucăturile de şofer, Dăncilă nu se încumetă

„De multe a fost acuzat preşedintele, sunt de acord că a avut reacţii întârziate uneori. Are un mare merit pe o nebunie declanşată de PSD, critic la adresa UE, la adresa NATO, care dădea impresia că se învârte către răsărit. Preşedintele a ţinut consecvent, fără ezitare, drumul spre vest, spre NATO, pentru un preşedinte este suficient în conjuctura dată”, a declarat Traian Băsescu, potrivit Hotnews, subliniind că PSD nu are cu cine, pentru că „Şerban Nicolae a rămas cu apucăturile de şofer, Dăncilă nu se încumetă, iar doamna Firea care a abandonat Bucureştiul nu are cum să mai ia un mandat la Bucureşti”.

Băsescu a adăugat că, dacă va fi o bătălie, va fi „o bătălie pe dreapta, candidatul USR-PLUS şi Iohannis”, „dacă vor ajunge la concluzia că doar unul trebuie să fie candidat, au şanse să intre în turul doi cu Iohannis”.

