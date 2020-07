Bădulescu, atac dur la adresa lui Negoiţă: A umflat preţurile tuturor lucrărilor, ca să le treacă prin firme căpuşă. Schimba fetiţele precum batistuţele

„Bărbatul care schimba fetiţele precum batistuţele şi nu numai, cel cu BAC chinuit la 33 de ani, facultate la Bioterra, vai steaua lui - cu bani poţi cumpăra aproape orice, onorabilitate nu, dacă ar fi aşa mare bărbat politic, îşi făcea partid prezentând valoarea lui ca om, ca primar, ca om politic vizionar. E vorba de domnul Negoiţă Sorin Robert. Om mare şi demn de respect nu poate fi, având in vedere preocupările şi orientările lui cunoscute in tot oraşul”, scrie Aurelian Bădulescu duminică pe pagina de Facebook, la câteva ore după ce Robert Negoiţă şi Victor Ponta au anunţat că partidele pe care le-au înfiinţat vor propune candidaţi comuni pentru primăriile din Bucureşti.

Viceprimarul Cpitalei se arată convins că Negoiţă, aflat la al doilea mandat, nu va mai fi primar „pentru că a umflat preţurile tuturor lucrărilor, ca să le treacă prin firme căpuşă, lucru cunoscut şi tolerat, deocamdată dar vine ziua decontului” Bădulescu acuză că Negoiţă s-a folosit de fostul preşedinte al PSD Liviu Dragnea pentru toate realizările sale în plan politic şi susţine că edilul de la sectorul 3 „şi-a început cariera politică solo, cu partiduleţul lui, cu stângul : denigrând, calomniind, minţind, împrăştiind peste tot dezinformări şi acuzaţi fără legătură cu realitatea”.

Acuzaţiile la adresa lui Negoiţă sunt şi mai grave, Bădulescu susţinând că edilul i-ar fi spionat şi urmărit pe cei din sectorul pe care îl conduce. „Până acum s-a bazat pe protecţie! Probabil pe înţelegerile făcute, pe seama cetăţenilor din sectorul 3, pe care i-a spionat şi urmărit, prin camerele de luat vederi puse la dispoziţia DIA. Care nu are atribuţii in domeniu. Un amănunt! El însuşi a recunoscut asta”, mai scrie Bădulescu referindu-se la Robert Negoiţă. În plus, viceprimarul general promite că va da şi alte „amănunte” despre terasele ilegale şi alte lucrări, realizate în sectorul 3. „Până când se face dreptate. Până la capăt” adaugă Bădulescu.

Săptămâna aceasta Aurelian Bădulescu şi Robert Negoiţă au mai avut un schimb de replici în spaţul public. Bădulescu a spus despre Negoiţă că e ”un profitor şi un oportunist”, în timp ce Negoiţă l-a catalogat pe Bădulescu drept ”un bichon bine hrănit”.