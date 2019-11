AEP: În campania electorală s-a cheltuit peste 14 miliioane de euro. Ce candidaţi îşi iau banii înapoi

Potrivit AEP, valoarea totală a contribuţiilor electorale este de este de 70.258.904,02 lei. Din această sumă, 69.679.729,11 lei reprezintă totalul contribuţiilor electorale ale partidelor politice, alianţelor politice şi ale organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, iar 579.174,91 lei.





Astfel, doar finanţarea privată pentru Viorica Dăncilă, Dan Barna, Mircea Diaconu, Theodor Paleologu şi Kelemen Hunor va fi rambursată de către AEP.





Cea mai mare sumă din fonduri private a fost cheltuită pentru campania electorală a lui Mircea Diaconu, respectiv 15,9 milioane de lei, urmat de Theodor Paleologu – 7 milioane de lei, Dan Barna – 6,9 milioane de lei şi Viorica Dăncilă – 1,6 milioane de lei.Cea mai mare sumă totală a fost cheltuită pentru campania Vioricăi Dăncilă, respectiv 18,2 milioane de lei. 1,6 milioane de lei a fost finanţare privată şi aceasta va putea fi solicitată de la AEP.Pentru campania electorală a lui Klaus Iohannis s-au cheltuit 18 milioane de lei, în totalitate din subvenţia publică.Pentru campania electorală a lui Mircea Daconu, ALDE şi Pro România au cheltuit peste 16,2 milioane de lei, ALDE 4,2 milioane de lei din bani privaţi, iar Pro România 11,7 milioane de lei, finanţare privată.Pentru candidatura lui Dan Barna, USR şi PLUS au plătit, în total, 7,4 milioane de lei, USR 5 milioane, finanţare privată, PLUS 1,9 milioane de lei, finanţare privată.PMP a plătit pentru campania electorală a lui Theodor Paleologu 7 milioane de lei, în totalitate finanţare privată.De asemenea, UDMR a plătit 445.000 de lei, bani privaţi, pentru campania electorală a lui Kelemen Hunor.„Precizăm că au dreptul la rambursarea cheltuielilor electorale doar competitorii electorali care au obţinut minimum 3% din totalul voturilor valabil exprimate”, a transmis AEP.Conform datelor finale centralizate de Biroul Electoral Central, candidatul susţinut pe PNL, Klaus Iohannis are 37,82% (3.485.292 de voturi), Viorica Dăncilă a obţinut 22,26% din sufragii (2.051.725 de voturi), Dan Barna a obţinut un scor electoral de 15,02% (respectiv 1.384.450 voturi) în timp ce Mircea Diaconu a fost votat de 8,85% dintre alegători, (815 201 voturi).Candidatul PMP Theodor Paleologu a fost votat de 5,72% dintre electori (527 098 voturi), iar candidatul comunităţii maghiare, Hunor Kelemen, are 3.87% (357.014 voturi).