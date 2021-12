Aderarea României la Schengen. Ciucă: Reperele pe care ni le-am asumat au fost îndeplinite. Ţara noastră să discute cu fiecare stat al UE pentru a le convinge

Întrebat dacă are de gând să pornească, la nivel de Guvern, o campanie politico-diplomatică pentru aderarea la Schengen, pentru că se împlinesc 10 ani de când respectăm criteriile, dar tot nu suntem incluşi, premierul Nicolae Ciucă a răspuns că tocmai acestea au fost argumentele pentru care a abordat subiectul în discuţiile cu oficialii europeni, precizând că, până în acest moment, criteriile pe care ni le-am asumat privind aderarea au fost îndeplinite.

„Până în acest moment, practic, reperele tehnice pe care ni le-am asumat în vederea aderării au fost îndeplinite şi am considerat că este bine să menţionez că acest subiect este o prioritate pentru Guvernul României.





Am solicitat că în continuare să fim în măsură să coordonăm eforturile pe care le facem la nivel naţional şi la nivelul instituţiilor europene şi am discutat nevoia că ţara noastră să fie în măsură să discute cu fiecare stat membru astfel încât să convingă de faptul că în acest moment am îndeplinit criteriile şi continuăm să ne consolidăm astfel încat să aderăm la spaţiul Schengen”, a declarat premierul marţi, într-o conferinţă de presă la finalul vizitei sale la Bruxelles.