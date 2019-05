Sentinţa lui Dragnea, jucată la casele de pariuri. Care va fi efectul asupra Justiţiei?

O importantă casă de pariuri oferă cote avantajoase pentru cei care vor miza astăzi pe pronunţarea de către Curtea Supremă a unei sentinţe definitive de condamnare a liderului PSD, Liviu Dragnea în dosarul „angajărilor fictive”. Deşi pronunţarea unei amânări are cota cea mai mică, de 1.40, (este cea mai credibilă-n.r.) o sentinţă cu pedepse cu închisoarea între 3 ani şi 4 ani (cotă 1.70) şi între 2 ani şi o lună şi 3 ani (cotă 2.00) are cote aproape la fel de favorabile. O pedeapsă de peste 6 ani de închisoare pentru Liviu Dragnea are însă cea mai mare cotă, de 51.00 (este cea mai puţin credibilă).





Efectul sentinţei lui Dragnea asupra justiţiei





„Sentinţa de luni ne va spune dacă legislaţia anticorupţie va fi în continuare mutilată sau nu de actuala putere politică şi, de asemenea, cum va evolua dinamica din interiorul corpului de magistraţi, şi a modului în care se fac numirile în sistemul judiciar, exemplul edificator fiind numirile de la Curtea Constituţională”, este de părere Ioan Stanomir, profesor de drept constituţional la Universitatea Bucureşti.





Pe de altă parte, alţi comentatori sunt de părere că rezultatul alegerilor de duminică va avea un efect mai însemnat asupra politicii anti-justiţie a actualei clase politice decât o sentinţă definitivă în acest dosar în contextul în care paralizarea luptei anti-corupţie nu era doar o miză personală. „Liviu Dragnea nu e singurul cu probleme penale din actuala guvernare. Toate măsurile anti-justiţie nu s-au lovit de niciun refuz din partea altor oameni din PSD. În aceste condiţii e greu de imaginat că o sentinţă luni, chiar şi în cazul liderului PSD, va pune capăt acestei politici care durează de mai mulţi ani”, este de părere Elena Calistru, preşedintele Funky Citizens. Pe de altă parte, comentatorul politic Adi Zăbavă susţine că rezultatul scrutinului de duminică va avea o influenţă mai mare. „Indiferent dacă Liviu Dragnea va dispărea de pe scena politică –fie ca urmare a votului de duminică sau a sentinţei de luni – miza justiţiei nu a fost niciodată una exclusiv personală. Însă, un vot important în favoarea referendumului cumulat cu un scor slab pentru PSD, va schimba exponenţial această dinamică. Cu 3 alegeri programate pentru anul viitor, indiferent de cine anuma va candida, va fi de necrezut să continue politicile anti-justiţie”, a declarat acesta.





În opinia acestora, vor fi necesari mulţi ani doar pentru a remedia rănile provocate justiţiei de guvernarea PSD în cei doi ani de zile. „Dacă PSD pierde serios alegerile de duminică, Liviu Dragnea va fi sfâşiat în partid. Acesta îşi va pierde imaginea de alfa-male în partid. Iar referendumul, chiar dacă nu contează efectiv, va reprezenta totuşi un semnal puternic, precum cei 600.000 de oameni care au ieşit în stradă. În acest context, Dragnea e terminat oricum. Rănile suferite de justiţie în aceşti doi ani de zile au fost profunde, va fi nevoie de cel puţin 4 ani doar pentru a repara tot ce a stricat regimul Dragnea”, este de părere politologul Stelian Tănase.





Liviu Dragnea a căutat constant să amâne o sentinţă definitivă





Liderul PSD a lipstit săptămâna trecută de la ultimul termen din acest dosar, renunţând astfel la un ultim cuvânt în faţa judecătorilor. Ce ar fi putut spune nu este însă greu de imaginat, pentru că liderul PSD şi-a menţinut şi în faza de apel strategia de apărare care a dus la condamnarea din primă instanţă. Concret, Liviu Dragnea a susţinut că nu le-a cunoscut pe cele două angajate „fictive”, că nu intra în atribuţiile sale să controleze activitatea de la Protecţia Copilului şi că întreg dosarul este unul fabricat. Acest lucru l-a declarat şi în urmă cu câteva zile. „Sunt complet nevinovat, nu mai vorbesc că e o speţă ruşinoasă. Dacă judecătorii sunt lăsaţi liberi, o să fiu achitat, dacă nu rezistă la presiuni, Dumnezeu cu mila. Am vorbit cu avocaţii: primul complet care m-a condamnat nu există oficial. Orice complet trebuie să aibă în spate o hotărâre a Colegiului de conducere, care se publică în Monitorul Oficial. Aia nu există”, a declarat acesta.





În lipsa unei alte strategii de apărare, liderul PSD a căutat constant să amâne pronunţarea unei sentinţe în acest dosar. Dosarul a fost amânat în apel cu aproape 6 luni, după ce Parlamentul a atacat la CCR modul de formare a completelor de 5 judecători, apoi modul în care au fost trase la sorţi. Odată ce s-a dat startul apelului, s-a urmărit aplicarea aceleiaşi strategii, fiind contestat modul de formare a completelor de 3 judecători, care au pronunţat sentinţa de fond. În acest caz, CCR a amânat pentru 5 iunie o decizie.





Curtea Supremă este aşteptată să pronunţe o sentinţă în dosarul „Angajări fictive” până la acea dată în contextul în care una dintre judecătoarele din completul de 5 urmează să se pensioneze începând cu data de 1 iunie. Fără pronunţarea unei sentinţe până atunci readminsitrarea probelor din apel ar urma să se reia, conform procedurilor, fapt ce ar conduce la alte luni de amânare.





Floarea Alesu, fosta şefă de la Protecţia Copilului Teleorman, care a primit şi cea mai dură condamnare în prima instanţă, cu lacrimi în ochi, la ultimul cuvânt în faţa judecătorilor, a susţinut, că fără presiunile şefului CJ Teleorman de la acea dată, Liviu Dragnea, nu ar fi avut niciun interes să le menţină în funcţii pe cele două angajate. „Am recunoscut faptele încă din momentul în care am aflat că cele două angajate nu veneau la serviciu. Ce puteam să fac? Atunci nu puteam să fac altceva. Ce s-a spus în instanţă m-a surprins ca specialist. Cum poţi să spui că eşti pe o funcţie de conducere şi nu ai atribuţii? Cum s-a putut spune că eu ca director nu am discutat cu preşedintele Consiliului Judeţean? Cum? Vă imaginaţi că le păstram pe funcţii? Ce avantaje aş fi avut eu?”, a declarat aceasta.





Pe 21 iunie 2018, un complet de 3 judecători de la Curtea Supremă l-a condamnat pe Liviu Dragnea la 3 ani şi 6 luni de închisoare cu executare pentru instigare la abuz în serviciu în dosarul ce viza angajarea fictivă a două angajate. În motivarea deciziei de condamnare, magistraţii Curţii Supreme au susţinut că liderul PSD „a adoptat o conduită nelegală, antisocială şi imorală, în dezacord cu rangul demnităţii publice deţinute”.





