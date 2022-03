România, înarmată până-n dinţi cu tehnică de ultimă generaţie. Ce putere de lovire va avea grupul permanent de luptă NATO din ţara noastră

Cu o Rusie tot mai distrugătoare în Ucraina, responsabilii NATO au decis să întărească flancul de Est al Alianţei şi au aprobat formarea unor grupuri de luptă în ţări ca Slovacia, Ungaria, Bulgaria, dar şi România. Astfel, prezenţa militară aliată de descurajare în România devine una importantă mai ales dacă avem în vedere dotările de ultimă oră pe care le au militarii NATO.





„NATO a aprobat Grupul de luptă care va fi poziţionat în România. Este acel grup de luptă pe care l-am solicitat”, a anunţat Klaus Iohannis înaintea reuniunii extraordinare a şefilor de stat şi de guvern din ţările membre NATO care a avut loc joi. „Este acel grup de luptă pentru care Franţa va fi naţiune-cadru. Sigur, urmează încă negocieri în cadrul NATO pentru a vedea cine mai trimite trupe în acest grup de luptă, dar sunt foarte bucuros că s-a decis atât de repede”, a adăugat şeful statului. Potrivit acestuia, întărirea Flancului Estic înseamnă „evident” prezenţă permanentă.





„De aceea am insistat pe grupul de luptă, care este o prezenţă permanentă. Dar, sigur, faţă de această prezenţă permanentă, pe noi ne ajută foarte mult şi prezenţa rotaţională, care face ca tot timpul să fie un număr destul de mare de forţe americane în România, şi acest lucru ne bucură”, a explicat Iohannis. Franţa a decis trimiterea a 500 de militari în România, în cadrul unei misiuni a Alianţei Nord-Atlantice, în contextul acţiunilor de consolidare a apărării Flancului Estic al NATO.

„Cu un camion şi un tanc nu se mai poate câştiga mare lucru”

Consolidarea Flancului Estic se poate face prin poziţionarea de forţe armate, cu dotarea modernă aferentă, a precizat, joi, preşedintele Klaus Iohannis. „Consolidarea Flancului Estic se face poziţionând forţe armate. Este cât se poate de simplu – forţe armate, evident cu dotarea aferentă. Dacă urmărim războiul din Ucraina, vedem că este nevoie de armament foarte modern, avem nevoie cu siguranţă de apărarea antirachetă şi altele similare. Lucrurile nu mai sunt aşa de simple, cu un camion şi un tanc nu se mai poate câştiga mare lucru în ziua de astăzi. Este nevoie de armament modern, sofisticat, care, evident, este şi destul de scump”, a subliniat şeful statului, înainte de summitul extraordinar al NATO de la Bruxelles.

Dacă urmărim războiul din Ucraina, vedem că este nevoie de armament foarte modern, avem nevoie cu siguranţă de apărarea antirachetă şi altele similare.



Klaus Iohannis Preşedintele României

Acest grup de luptă permanent se va alătura altor unităţi NATO care acţionează în România pe principii rotaţionale. Negocierile sunt în curs, dar, conform unor surse militare, alături de soldaţi francezi, din acest grup de luptă vor mai face parte trupe trimise de Belgia, Portugalia şi Polonia. Ca dotare, francezii au adus în România cel puţin 12 tancuri principale de luptă Leclerc şi un număr neprecizat de maşini blindate de luptă ale infanteriei sau de blindate uşoare, dar şi echipament auxiliar logistic, de tractare şi reparaţii.

Armele de ultimă oră care vor sta la frontiera NATO

AMX 56 Leclerc, care va fi principala forţă de lovire a grupului de luptă al NATO în România, este un tanc principal de luptă (MBT) care în anul 2011 avea un preţ de 9,3 milioane de euro, fiind cel mai scump tanc din istorie. Tancurile Leclerc sunt echipate cu sisteme ICONE TIS de management al luptei, cu echipamente digitale de comunicaţii, care integrează date de la alte tancuri şi informaţiile de la niveluri superioare de comandă, iar ochitorul tancului dispune de un vizor cu amplificator de lumină (amplifică lumina Lunii şi a stelelor). AMX 56 Leclerc are un blindaj compozit, cu titan, wolfram şi straturi semireactive şi este pus în mişcare de un motor diesel cu 8 cilindri care furnizează 1.500 CP şi care este cuplat la o cutie de viteză automată SESM ESM500. În fine, arma principală a tancului Leclerc este un tun de 120 de milimetri cu ţeavă lisă.





Tunul are un sistem de încărcare automată a proiectilelor care permite o cadenţă de tragere de 12 focuri pe minut. Se pot folosi până la şase tipuri diferite de muniţie, dar cele mai utilizate sunt proiectilele perforante „săgeată” sau APFSDS cu un miez de tungsten şi proiectilele antitanc cumulative HEAT. Un tanc Leclerc poate să tragă din mers la o viteză de 50 km/h asupra unei ţinte aflate la 4.000 de metri.

În plus, francezii mai participă la grupul de luptă NATO din România cu blindate VBCI – Véhicule blindé de combat d'infanterie. Este un vehicul 8X8 care este dotat cu un puternic tun rapid autostabilizat Giat M811, calibrul 25 milimetri, care poate trage 400 de lovituri pe minut. La fel ca şi tancul Leclerc, blindatele VBCI dispun de sisteme digitale de comunicaţii, care integrează date de la alte vehicule de luptă şi datele de la niveluri superioare de comandă. Maşina de luptă, care are un preţ de 2,7 milioane de euro, are un echipaj format din trei persoane şi poate transporta opt militari total echipaţi.

Prezenţa NATO în România

În prezent, NATO se mai află în România cu Brigada Multinaţională Sud-Est de la Craiova (HQ MN BDE-SE), în componenţa căreia avem aproximativ 1.000 de militari români şi polonezi dotaţi cu blindate Piranha III şi Piranha V, respectiv, Rosomak. Apoi, ca structuri NATO mai există un comandament de corp la Sibiu, unul de divizie la Bucureşti, unde se află şi Unitatea de Integrare a Forţelor Aliate.

Tot în România se afla de câţiva ani 1.000 de militari americani la Mihail Kogălniceanu, dotaţi cu transportoare Stryker, maşini de luptă Bradley, tancuri Abrams şi elicoptere Black Hawk şi Apache. Lor li s-au alăturat, recent, încă 1.000 de militari din Regimentul 2 de Cavalerie Stryker (2nd Cavalry Regiment), trimişi cu blindatele Stryker, direct din Germania. Mai adăugăm 120 de americani, care operează scutul antirachetă de la Deveselu, şi alţi 100 de militari ai Statelor Unite, care operează la baza aeriană de la Câmpia Turzii dronele MQ9 Reaper.

Pentagonul trimite în Europa încă o brigadă cu 90 de tancuri M1A2 Abrams

Brigada 3 blindată din cadrul Diviziei 4 Infanterie (4th Infantry Division) va fi dislocată în Europa, pentru o rotaţie de nouă luni. Unitatea ar fi trebuit să înlocuiască Brigada 1 Blindată din cadrul Diviziei 1 Infanterie a Armatei SUA, care trebuia să-şi încheie misiunea în Europa în luna martie, însă Pentagonul a prelungit şederea acestei brigăzi, în scopul consolidării securităţii Flancului Estic, în mod special a României, Poloniei şi Letoniei. Astfel, vor ajunge în Europa 4.000 de militari americani, cu 90 de tancuri Abrams, 150 de maşini de luptă ale infanteriei Bradley şi 15 obuziere autopropulsate M109 Paladin şi peste 1.000 de alte vehicule. De precizat, este pentru prima dată după mai bine de zece ani când SUA va avea în Europa trei brigăzi blindate.