Reacţia ambasadorului Emil Hurezeanu după ce românii care lucrează în Germania s-au plâns de condiţii

Emil Hurezean le cere românilor care ajung în Germania să respecte restrictiile impuse de statul german şi atrage atenţia că cei care au fugit din carantină se expun riscului unor consecinţe penale.

Ambasadorul a anunţat că reprezentanţa diplomatică a verificat cazurile care au semnalat nereguli din partea angajatorilor germani şi îi îndeamnă pe cei care întâmpină probleme sau abuzuri să le semnaleze Ambasadei.

Redăm mai jos mesajul integral al ambasadorului României în Germania, Emil Hurezeanu:

„MESAJ CĂTRE SEZONIERII ROMÂNI DIN GERMANIA ŞI CĂTRE TOŢI CEI INTERSAŢI DE SOARTA ACESTORA

Mă adresez vouă, membri ai diasporei, lucrători sezonieri, precum şi tuturor celor care, din România, urmăresc cu maxim interes evoluţia actuală a acestei teme a muncii în Germania.

În ultimele 10 zile am văzut cu toţii mai multe semnalări în presă cu privire la situaţia lucrătorilor sezonieri români din Germania. Subiectul a dobândit o amploare mediatică deosebită. S-a scris, s-a distribuit şi s-a comentat mult mai mult decât în anii precedenţi, cu toate că numărul sezonierilor români aflaţi în prezent pe teritoriul german este semnificativ mai redus decât în trecut, din cauza restricţiilor de călătorie bine-cunoscute.

Vă pot spune că, în ciuda personalului restrâns de care dispun şi a limitărilor create prin condiţiile epidemiologice actuale, am cercetat TOATE cazurile care ne-au fost semnalate. Unele dintre acestea, relativ puţine, ne-au fost aduse la cunoştinţă în mod direct de către cei implicaţi, ceea ce este foarte bine, pentru că ne ajută să scurtăm timpul de reacţie. Am pus la dispoziţie mai multe modalităţi de contact, pe care le regăsiţi uşor pe site, şi pe care chiar le-am suplimentat cu noi linii dedicate în contextul crizei cauzate de extinderea pandemiei de coronavirus. Ambasada României la Berlin şi Consulatele generale de la Stuttgart, München şi Bonn şi-au asumat efortul de a asigura, zi de zi, una dintre cele mai complete deschideri faţă de cetăţeni şi autorităţi din întreg aparatul diplomatic românesc.

Majoritatea semnalărilor au fost transmise, însă, către presă. În astfel de cazuri, din cauza faptului că articolele media de obicei nu includ datele necesare pentru identificarea exactă a fermelor în cauză, fiecare speţă presupune un timp suplimentar anume dedicat obţinerii unor astfel de date. Mulţumesc, cu această ocazie, mass media pentru prezentarea acestor situaţii, astfel încât să luăm cunoştinţă şi să le putem clarifica. Totodată, fac şi un apel la publicarea cu discernământ a unor informaţii verificate sau cel puţin credibile, astfel încât fie diminuat riscul de a crea probleme şi neînţelegeri suplimentare cu privire la un subiect atât de sensibil.

Suntem acum la capătul unei săptămâni care a inclus şi sărbătorile Pascale şi care a presupus eforturi consecvente din partea echipei pe care mă bazez, şi ziua şi noaptea, fiind ignorate cu desăvârşire aşa numitele zile libere de sărbătoare legală. Cei mai buni dintre diplomaţii şi consulii de care dispun au fost prezenţi pentru gestionarea acestor cazuri, fiind în situaţia de a îşi lua lumina, târziu în noapte, de la monitoarele şi telefoanele pe care le foloseau pentru a clarifica situaţiile ce ne-au fost semnalate. Iar când spun acest lucru nu este vorba despre o victimizare lipsită de modestie ci, dimpotrivă, despre cea mai potrivită şi decentă atitudine pe care o puteau avea în contextul unor zile de patimă – atât în simbolistica lor pascală, cât şi în concretul problemelor care ne erau semnalate.

Trebuie ştiut că, deşi nu am fost responsabili de apariţia acestor situaţii (nu am fost parte a proceselor de decizie care au dus la venirea sezonierilor în Germania), am considerat că trebuie să ne asumăm răspunderea soluţionării lor. De aceea, de fiecare dată, am pornit din proprie iniţiativă demersuri de informare şi sesizare pe lângă o întreagă serie de autorităţi germane, atât la nivel federal, cât şi de land. De asemenea, am identificat, am intrat în contact direct şi am avut discuţii ferme cu operatorii economici vizaţi, imediat ce acest lucru a fost posibil. În toate cazurile, am procedat la verificarea şi clarificarea în fapt a aspectelor semnalate, astfel încât să ne putem asigura dacă sunt respectate drepturile fireşti la condiţii de muncă şi remunerare decente, aşa cum sunt ele conferite prin legislaţia germană. Concluziile şi constatările sunt în mod firesc transmise şi către instituţiile competente din România, după caz la MAE, MMPS, MADR, MAI, DSU etc..În fiecare caz în parte, pentru completarea unui tablou realist al stării de fapt intrăm în dialog, pe lângă iniţiatorii semnalărilor, cu fermele vizate, cu organele responsabile de Poliţie, cu Autorităţile locale de Sănătate, cu cele de Protecţie a muncii ori care au în sarcină verificarea respectării condiţiilor de salarizare, cu reţelele cunoscute de solidaritate şi consiliere ş.a. în funcţie de situaţia concretă.

Avem în vedere şi dificultăţile suplimentare generate de criza coronavirus, mai ales pentru cei aflaţi departe de ţară. Din acest motiv, ne-am asumat o manifestare extrem de ofensivă, la limita abilitărilor pe care acreditarea diplomatică ni le conferă. Arătăm permanent că în toate deciziile luate cu privire la sezonieri trebuie ţinut cont şi de dimensiunea umanitară şi vulnerabilitatea acestora în această perioadă dificilă când nu au nici măcar posibilitatea de a se repatria în ţară, din cauza restricţiilor bine-cunoscute. Aceste eforturi au permis şi mobilizarea mai rapidă a instituţiilor germane în sensul clarificării şi investigării cu celeritate a unor situaţii, dincolo de procedurile care sunt aplicate în mod uzual.

Suplimentar, am abordat intens tema aceasta şi continuăm să o facem şi la nivel politico-diplomatic, în raport cu instituţiile federale responsabile, în principal cu mai multe ministere federale, anume cele ale muncii şi protecţiei sociale, agriculturii şi, nu în ultimul rând, externelor.

Vă asigur că tratăm toate semnalările în mod egal şi întotdeauna prin raportare la fapte.

Sigur, nu sunt excluse abuzurile din partea angajatorilor, bunăoară se critică des faptul că fermele ar ţine mai mult decât este rezonabil cărţile de identitate. Ele sunt în mod firesc necesare acestora pentru întocmirea formalităţilor contractuale şi pentru înregistrarea în faţa autorităţilor locale, dar trebuie înapoiate imediat ce acestea au fost încheiate. Altfel, reprezentanţii diplomatici şi consulari vor semnala de îndată că documentele de identitate aparţin de drept statului român şi sunt în posesia exclusivă a titularilor lor.

Există şi alt fel de probleme: autorităţile germane se văd nevoite să caute cetăţeni români care au părăsit carantina şi care pot reprezenta un risc epidemiologic pentru sănătatea publică. Ambasada României la Berlin atrage atenţia că şi aici, în Germania, ca şi în România, aceasta este o faptă deosebit de gravă. În acest context, apreciem că „ideile“ de exacerbare a conflictelor sau, mai grav, de părăsire a locului desemnat de carantină (spre ex. pentru a căuta de lucru în alte ferme), reprezintă o formă de iresponsabilitate.

Persoanele care fac acest lucru se expun riscului unor consecinţe penal-administrative şi financiare majore şi asupra cărora, odată pornite mecanismele instituţionale specifice, nu mai putem avea niciun fel de influenţă.

Căutăm, de asemenea, să clarificăm problemele ori aspectele neînţelese prin deschidere către mass media, astfel încât reportajele şi articolele acestora să poată fi cât mai temeinic informate şi echilibrate în modul de abordare al acestei teme sensibile. În toate aceste cazuri, aşa cum este firesc, MAE a solicitat informaţii complete din partea Ambasadei şi a transmis drepturi la replică extensive în toate situaţiile în care acestea au fost necesare.

Dată fiind amploarea subiectului, consider că este necesar să continui acest efort de comunicare şi mă adresez şi eu, personal, Dumneavoastră, lucrătorilor sezonieri, diasporei româneşti şi publicului, în general. Datoram acest lucru celor peste 700 de mii de compatrioţi care se află în Germania cu forme legale, cea mai mare comunitate a unui alt stat membru UE, şi care este foarte bine integrată în viaţa socială şi economică a Germaniei. Datoram acest lucru şi celorlalţi, aflaţi în situaţii neregularizate şi, tocmai de aceea, mai vulnerabile.

Dumneavoastră reprezentaţi o realitate extrem de importantă a legăturilor actuale dintre România şi Germania şi trebuie să încercăm cu toţii, să avem grijă ca aceasta să evolueze într-un mod folositor pentru toţi cei implicaţi, fără cicatrice emoţionale sau instituţionale de care să ne fie mai apoi ruşine.

Vă doresc tuturor, Dumneavoastră, familiilor şi apropiaţilor, multă sănătate, să străbateţi cu bine această încercare, să aveţi putere de muncă şi să vă bucuraţi pe măsura eforturilor pe care le faceţi“.