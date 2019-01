Primarul Sectorului 4 al Capitalei, Daniel Băluţă, sancţionat după ce a discriminat un consilier local cu dublă cetăţenie, română şi franceză

"Afirmaţia primarului sectorului 4 Bucureşti, făcută în şedinţă de Consiliu Local faţă de un consilier local cu dublă cetăţenie română şi franceză (de origine franceză), constituie discriminare. Primarul sectorului 4 din Bucureşti a făcut următoarea afirmaţie: 'Având dublă cetăţenie, inclusiv cetăţean francez, (...) sunt convins că sunteţi foarte preocupat de interesele statului român'. 'Dumneavoastră în momentul în care veţi învăţa să citiţi şi să scrieţi bine în limba română pentru că e o deficienţă majoră şi de înţelegere, se numeşte la dumneavoastră în limbaj specific analfabetism funcţional, aşa se numeşte'", se arată într-un comunicat transmis miercuri Agerpres de CNCD.

Conform aceleiaşi surse, hotărârea motivată va fi comunicată părţilor, în termen legal, şi este supusă căii de atac la instanţa de contencios administrativ.

Guilhem Moulin FOTO Facebook







Într-o postare pe Facebook din data de 11 septembrie, consilierul local USR Guilhem Moulin anunţa că a fost citat la CNCD, în urma sesizării sale din luna august. "Azi am fost la CNCD unde am fost citat în urma sesizării mele din august împotriva primarului Băluţă. Am fost discriminat şi jignit de mai multe ori în şedinţele de consiliu local pe baza naţionalităţii şi convingerilor mele. Primarul a depăşit limitele bunului simţ şi trebuie să răspundă pentru faptele lui. Am cerut amenda maximă (4.000 de lei) şi publicarea hotărârii de constatare în mass-media", scria el.

