Poliţistul care a preluat apelul la 112 al Alexandrei a explicat de ce a grăbit-0: E o singură persoană pe o tură de 24 de ore, e inuman

„Timpul este limitat. În momentul în care apare un alt apel, noi trebuie să răspundem la acel apel în 9 secunde, cam atât ţine să luăm contact cu apelantul. Avem un timp limitat, cu această presiune a timpului şi răspundem acelor cu care suntem în contact şi de a prelua celălalt apelant, pentru că nu cunoaştem ce urgenţă are acela”, a explicat modul de lucru Viorel Florescu, agentul care a preluat apelul la 112 al Alexandrei, la Antena3

Florescu mai subliniază că nu a ignorat cazul minorei, că nu a repezit-o şi că totul e sub presiunea timpului.

„Era un caz deosebit, aşa l-am perceput. Din plânsul şi suspinele ei nu era ceva în genul: Hai, las-o, că nu e adevărat. Nu, era ceva foarte serios. Am mai discutat puţin cu Alexandra, după care mi-au apărut apeluri. Mulţi zic că am grăbit-o. E presiunea timpului, să obţin şi date, să le comunic şi la cei din teren. Ei ştiu de-acolo zona. Apăruse un alt apel, dar asta e către finalul discuţiei, acel apel care apăruse. Cât am putut să vorbesc fără să-mi apară un nou apel am putut să vorbesc liniştit, să o calmez, să spună adresa, cât de cât. Acum, faptul că pe finalul discuţiei a apărut şi acel apel pe roşu şi eu în timpul discuţiei am sunat la cei de la Caracal.. Asta-i ideea. Să comunic foarte repede că era un caz deosebit. Eu aşa l-am perceput din plânsul şi suspinele ei. Nu era să iei ceva în derâdere, hai mă lasă că nu-i adevărat. Nu. Era ceva foarte serios. Şi la modul ăsta am comunicat. Extrem de repede.

Nu e vina de la mine că nu vreau să stau de vorbă cu un om care are o situaţie deosebită. Faptul că trebuie să preiau şi acel apel şi sunt singur, singur preiau apelurile, nu am pe nimeni lângă mine, ca să preia apelurile şi eu să stau de vorbă liniştit cu fata asta. Deci nu avem sistemul ăsta de 2-3 lucrători sau măcar 2. Mi-am dorit de nu ştiu când. O singură persoană pe acea tură de 24 de ore. Şi apelurile încercăm să le luăm la maximum, cât se poate. E imposibil, apar şi câte două apeluri câteodată. Situaţii cum am avut aici anterior, două am avut deodată. Trebuie să răspund şi la ele, să o preiau şi pe Alexandra, şi pe apelul care vine. Toate curg. Toate curg. Nu poţi de unu singur, e inuman“, a mai explicat poliţistul.

Referitor la modul de localizare a apelurilor, poliţistul a explicat că accesul calculatoarelor la internet este restricţionat.

„Mulţi s-au referit că sistemele GPS sau prin GoogleMaps să localizăm. Noi nu putem pentru că acolo calculatoarele sunt setate şi restricţionate. Nu avem acces cu internetul. E intranet. Nu putem să ieşim de-acolo. Totul este restricţionat. Nu putem să facem nimic. De-aia am zis că să putem, dacă sună cineva la 112, să deschidă punctul ca la orice telefon mobil, mai performant. Dar nu putem, la nivelul ăsta nu putem. Şi nici noi, nici STS. Am auzit că le-au dat trei adrese greşite. Nu cunosc lucrul ăsta dar.... nu putem localiza. La nivelul nostru nu se poate localiza, la nivel de dispecer poliţie şi STS nu se poate localiza străduţa, nu neapărat casa“, a spus poliţistul.

Raportul întocmit de MAI arată că poliţistul care a discutat cu Alexandra, atunci când a sunat la 112 pentru a cere ajutor, ar fi avut o atitudine refractară faţă de situaţia prezentată de fată şi nu a dat dovadă de implicare pentru a obţine mai multe date privind locul în care este sechestrată.

În acelaşi raport se mai arată că poliţistul nu i-a pus Alexandrei mai multe întrebări pentru a fi identificat mai uşor locul în care aceasta este sechestrată.

Totodată, MAI a sesizat parchetul, în urma verificărilor Corpului de Control în cazul crimelor din Caracal, cu privire la modul în care poliţistul care a preluat apelul la 112 al Alexandrei a tratat situaţia prezentată de fată. 5 ofiţeri şi 3 agenţi vor fi cercetaţi prealabil pentru intervenţie.

