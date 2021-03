Poliţiştii-torţionari de la Secţia 16, filmaţi în timp ce strâng de gât un bărbat în timpul unui interogatoriu, în 2018 - VIDEO

Imaginile au fost surprinse chiar de camerele de monitorizare din secţie şi au fost difuzate de Antena 3.

Victima din imagini a ajuns obiectul furiei poliţiştilor după ce a avut, pe stradă, o altercaţie cu două persoane care s-ar fi drogat. Bărbatul povesteşte că a anunţat situaţia la numărul 112. Însă unul dintre cei care, aparent, se drogau a sunat şi el la poliţie şi a spus că este fiul unui poliţist. Dus la secţie, bărbatul care a sesizat incidentul la 112 a fost supus brutalităţilor în mai multe reprize.

Incidentul care a dus la brutalizarea bărbatului din imagini în secţia 16 de poliţie s-a petrecut în anul 2018. Însă aceasta nu este singura „ispravă” de acest gen în care au fost implicaţi aceşti poliţişti.

Florin Vîlnei, preşedintele Federaţiei Poliţiştilor „Sed Lex”, a confirmat, pentru sursa citată, că o parte dintre cei care apar în imaginile video sunt aceiaşi din dosarul deschis de procurori pentru sechestrare şi tortură într-un caz petrecut în septembrie 2020.

Un sindicalist, printre poliţiştii-torţionari

În acest dosar au fost arestaţi, joi, trei poliţişti. Alţi trei au fost puşi sub control judiciar iar în cazul unui alt poliţist nu s-a dispus nicio măsură.

Printre cei arestaţi se află şi Viorel Constantin Şeicaru, vicepreşedintele unei alte organizaţii sindicale, Sindicatului Naţional al Poliţiştilor.Alături de Şeicaru au fost aresaţi poliţiştii Răzvan Viorel Lupu şi Dorin Nine.

Lider Sed Lex: Mi-au transmis „să ne vedem de treaba noastră”

„Unul dintre cei din imagini este lider de sindicat naţional. Este prim-vicepreşedinte. Nu la mine. Acum 2 ani, când am luat atitudine cu privire la ce s-a întâmplat acolo, cunoscând destul de bine secţiile din Bucureşti, discuţiile erau destul de aprinse cu privire la comportamentul acestor indivizi, că nu pot să-i numesc colegi, şi am avut o atitudine destrul de acidă. N-au ce căuta şi nu trebuie să tolerăm astfel de comportamente. Am luat atitudine încă de atunci. Cei de la Secţia 16 mi-au transmis, subliminal, să ne vedem, fiecare, de treaba noastră", a spus liderul Sed Lex, Florin Vîlnei.

Doar trei poliţişti din cei 9 poliţişti cercetaţi au fost arestaţi preventiv

Trei dintre poliţiştii de la Secţia 16 din Capitală au fost arestaţi preventiv pentru 30 de zile. Alţi trei au fost plasaţi sub control judiciar, iar unul a fost lăsat în libertate, fără nicio măsură, în dosarul în care sunt acuzaţi de sechestrarea şi torturarea a doi bărbaţi care le-au atras atenţia că nu poartă mască de protecţie.

Iniţial, opt agenţi de la Secţia 16 Poliţie din Capitală au fost reţinuţi miercuri de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti pentru săvârşirea infracţiunilor de lipsire de libertate în mod ilegal şi tortură, fiind acuzaţi că au bătut în luna septembrie anul trecut doi tineri în zona Eroii Revoluţiei.

Ulterior, trei dintre aceştia au fost arestaţi preventiv pentru 30 de zile, iar pentru alţi trei s-a impus măsura controlului judiciar. Alţi doi dintre poliţişti erau deja puşi sub control judiciar de către procurori.

În septembrie 2020, doi tineri au reclamat faptul că au fost bătuţi de poliţişti în zona Eroii Revoluţiei din Capitală, după ce le-au atras atenţia agenţilor că nu poartă mască de protecţie şi dau amenzi fără temei.

Cele două victime au povestit prin ce au trecut

Ambii au fost încătuşaţi şi loviţi, unul dus pe un câmp de lângă Bucureşti şi lăsat acolo, iar al doilea abandonat într-o zonă rău famată din oraş.

„Prietenul meu le-a spus de mască, de ce nu poartă mască, după care un poliţist în vârstă a adresat injurii, şi eu am adresat, am fost pus la pământ, mi-au pus cătuşele, m-au băgat în maşină, mi-au pulverizat spray paralizant şi mi-au închis uşile.

După care m-au dus pe câmp. Mi s-au dat doi pumni în coaste, după care am fost pus la pământ, cu faţa în jos, m-au bătut cu bastoanele”, spune una din victime.

Cel de-al doi bărbat a spus: „Mi-au pus cătuşe, m-au pus pe bancheta din spate, mi-au dat cu spray în ochi, după care pe mine m-au dus undeva în Ferentari.”