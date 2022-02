Imagini cu primele convoaie cu tehnică militară ce ajung în România miercuri seară VIDEO

TF Cougar va fi constituită, în principal, din militari ai Batalionului 2 (2nd Squadron) / Regimentul 2 Cavalerie Foto U.S. Army Photo by Jacob Bradford

"Primele elemente de tehnică militară ale detaşamentului SUA care va purta denumirea Task Force (TF) Cougar vor intra în seara zilei de miercuri, 9 februarie, în România pe la punctul de trecere a frontierei Nădlac, judeţul Arad. Ora aproximativă de sosire este 22.00. Autovehiculele din compunerea coloanei, însoţite de autospeciale ale Poliţiei Militare, se vor deplasa, după trecerea frontierei de stat, pe ruta Arad - Deva – Sibiu - Râmnicu Vâlcea – Piteşti – Bucureşti - Mihail Kogălniceanu", a transmis Ministerul Apărării Naţionale (MApN).

Sursa citată a precizat că, pentru o bună desfăşurare a traficului, Poliţia Militară va dispune măsuri pentru asigurarea fluenţei în trafic şi informarea conducătorilor auto asupra eventualelor restricţii rutiere.

Potrivit MApN, TF Cougar va fi constituită, în principal, din militari ai Batalionului 2 (2nd Squadron) / Regimentul 2 Cavalerie, care vor acţiona cu transportoare blindate Stryker, la care se vor adăuga militari cu alte specialităţi din cadrul batalioanelor regimentului (artilerie, geniu, structuri de sprijin etc).

Restul tehnicii de luptă, precum şi militarii acestui batalion vor sosi în România în perioada imediat următoare.

Cei aproximativ 1.000 de militari americani ai TF Cougar se vor alătura, în zilele următoare, efectivelor SUA deja prezente în România. Locaţiile de încartiruire şi antrenament vor fi comunicate ulterior. Câte blindate Stryker ajung în România Numărul blindatelor Stryker (în diverse variante) dislocate de batalionul american în România este necomunicat. Totuşi, trebuie spus că, în mod normal, o astfel de unitate este formată din 130 de astfel de vehicule de transport pentru infanterie, 9 vehicule cu rachete ghidate antitanc, 27 de vehicule de evacuare medicală, 12 vehicule de genişti, 32 de vehicule de comandă, 36 de vehicule cu mortiere de 120 mm, 56 de vehicule de recunoaştere, 13 vehicule de sprijin împotriva incendiilor, 3 vehicule de recunoaştere NBC (nuclear, bacteriologic, chimic) şi 12 Stryker dotate cu tun de calibrul 105 mm. Misiunea principală a TF Cougar pe timpul dislocării în România va consta în desfăşurarea de antrenamente şi activităţii în comun cu structurile Armatei României, în scopul ridicării nivelului de interoperabilitate şi a încrederii reciproce. Dislocarea acestui detaşament face parte din măsurile de consolidare a posturii aliate pe întreg flancul estic al NATO, ca formulă defensivă de asigurare a securităţii aliaţilor şi de descurajare a acţiunilor agresive în regiunea Mării Negre. În acelaşi timp, reprezintă o dovadă concretă a nivelului ridicat de cooperare în domeniul securităţii şi apărării în cadrul Parteneriatului Strategic dintre România şi Statele Unite ale Americii şi transmite un mesaj puternic de solidaritate între aliaţi.

Sursa: U.S. Army video by Cpl. Austin Riel and Spc. Ryan Parr