Emil Boc s-a vaccinat cu o doză din lotul cu probleme de la AstraZeneca: „Nu am avut alte simptome decât cele obişnuite unei răceli”

„Chiar cu ăla m-am vaccinat. Am reţinut aseară numărul 2856 şi, dimineaţa, când am ajuns la birou am verificat. Asta-i viaţa! Nu am avut alte simptome decât cele obişnuite unei răceli sau simptomele pe care le-am avut în copilărie la vaccinare”, a declarat edilul din Cluj-Napoca, vineri, într-o emisiune online a publicaţiei Ziua de Cluj.

„Eu am încredere în Uniunea Europeană, se fac analizele de rigoare şi sunt convins că deciziile vor fi luate în consecinţă, ţinând cont de interesul sănătăţii populaţiei”, a mai spus Boc.

„Vaccinati-vă într-un număr cât mai mare! Într-o formă sau alta, va exista un paşaport de vaccinare la nivelul UE. Intuiţia imi spune că va trebui un astfel de document pentru accesul la evenimente, concerte, festivaluri, meciuri de fotbal, călătorii în străinătate. Faceţi vaccinul, va fi simplu pentru pentru a te apropia de viaţa dinainte”, a mai transmis primarul.

Comitetul Naţional pentru Vaccinare a retras temporar lotul AstraZeneca ABV2865, care a fost suspendat şi în Italia, ca „măsură de extremă precauţie”, potrivit unui comunicat. 77.049 de doze din acest lot au fost administrate. Vaccinarea cu AstraZeneca continuă însă, au comunicat reprezentanţii instituţiei, „cu toate celelalte vaccinuri de la compania farmaceutică AstraZeneca din celelalte loturi existente în momentul de faţă în România”.