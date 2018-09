Dragnea Jr. vs Caramitru Jr.: „Reflectă un mod de gândire prezent în familia Dragnea”

Plângerea pentru ameninţare şi agresiune depusă de Valentin Dragnea şi soţia acestuia după ce fiul actorului Ion Caramitru i-a făcut „hoţi” este lipsită de şanse de reuşită, potrivit experţilor juridici. Mai mult, întreg incidentul relevă o lipsă de educaţie şi valori la nivelul clasei politice actuale. „Riscul ca această plângere penală să aibă vreo finalitate nu este de nici măcar 1%. Cel mult se poate ajunge la o sancţiune administrativă”, este de părere avocatul Adrian Cuculis. În opinia acestuia, după ce Curtea Constituţională a dezincriminat insulta şi calomnia ca infracţiuni penale, pentru astfel de incidente nu rămâne decât opţiunea unui demers de răspundere civilă. „Astăzi am putea vorbi cel mult de o răspundere civilă, în condiţiile în care se demonstrează existenţa unui prejudiciu moral”, a completat acesta.





De altfel, Ştefan Caramitru a şi povestit pe pagina sa de Facebook cum a ajuns să intre în conflict cu fiul liderului PSD. „Maşina pe care o conduceam nu putea avansa din cauza autoturismului care bloca strada (în care se aflau - ulterior am aflat - Valentin Dragnea şi soţia acestuia, conduşi de un şofer). Am claxonat pentru a semnaliza prezenţa noastră şi intenţia de a avansa, moment după care pasagerii au coborât din maşină. În acel timp a avut loc o altercaţie verbală cu doamna Dragnea, moment în care dl. Dragnea a plecat în grabă şi a intrat în curtea imobilului. Soţia acestuia ne-a persiflat, folosind o atitudine lipsită de eleganţă, iar noi am reproşat asocierea cu PSD şi agresivitatea generală faţă de cetăţeni", a povestit cele întâmplate Ştefan Caramitru, descriind acest episod drept „un incident verbal minor”.





Deşi martorii spun că şi fiul actorului a fost jignit de nora lui Liviu Dragnea, aceasta din urmă şi soţul ei au decis să depună plângere la Parchet pentru agresiune. „În cazul de faţă, e vorba de persoane cu o anumită notorietate, pe care unii poate că şi-au dorit-o, alţii poate că nu. Vorbim de persoane care, până la urmă, ajung şi în zona de justiţie tocmai pentru a-şi apăra această imagine, poate aflată în criză”, este de părere psihologul Ionel Simionca, vicepreşedintele Asociaţiei PsihoTrafiQ, specialist în siguranţa traficului rutier. În opinia psihologului, acest incident se încadrează într-o tipologie clasică unde anumite persoane „valorifică astfel de situaţii şi din dorinţa de a fi cunoscute într-un alt mod”, iar în final se ajunge la dosare în justiţie „să nu cumva să aibă de suferit identitatea noastră marcată de grandoare”.





Scriitoarea Raluca Fehrer, povestind acest incident, a scris că soţia lui Valentin Dragnea l-ar fi numit pe Ştefan Caramitru „săracule” şi „gunoiule”, înainte de a fi invocat poziţia de putere în societate a soţului ei. „Băăi, săracule, tu ştii cine suntem noi, măi, tu ştii bai cine e bărbată-miu, băi, gunoiule, tu ştii ce o să vă facem, băăi? O să vă strivim, băăăi, nimeniule!!!”, i-ar fi strigat Gina Alexandra.





„Întreg incidentul arată o lipsă de civilizaţie şi reflectă un mod de gândire prezent în familia Dragnea şi la oamenii noştri politici în general. Spune ceva despre cancerul moral din societatea noastră. În societăţile civilizate oamenii politici şi familiile acestora trebuie să fie un exemplu, să susţină nişte valori nu doar la nivel declarativ. Uitaţi-vă la copiii familiei regale din Marea Britanie, la modul în care sunt educaţi, la faptul că fac armata, la modul în care le sunt insuflate o serie de valori sociale”, arată şi sociologul Alfred Bulai.





Dincolo de nivelul unui conflict între doi vecini, întreg incidentul poate fi văzut ca o formă de protest pe care PSD şi oamenii asociaţi „refuză să o înţeleagă”, este de părere analistul politic Dan Ionescu. „E o translatare firească a conflictului politic într-unul social. Ca cetăţean te simţi abandonat de către stat căruia i se cere să protejeze corupţia şi indecenţa. Din motivul acesta, ideea de justiţie civică devine tot mai populară şi cred ca e de-abia începutul. Miile de cetăţeni care strigă la meciuri de fotbal sau petreceri publice injurii la adresa PSD fac exact acelaşi lucru. Este o agresiune? Sigur. De câte ori cineva te înjură este o agresiune in mod evident. Doar ca astăzi acest gen de agresiune este răspunsul natural la agresiunea PSD la adresa societăţii”, a explicat acesta.