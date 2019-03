A doua victorie pentru Kovesi la Curtea Supremă. Instanţa a respins şi a doua sesizare a Inspecţiei Judiciare

Decizia Curţii Supreme a fost luată în unanimitate.

„Dacă nu au fost apreciate răspunsurile, nu înseamnă că nu am răspuns. La articolul 99, litera s - observăm ca obligaţie alternativă. Este pentru prima dată când se referă la o persoană fizică o decizie. Nu am regăsit obligaţia de a mă prezenta singura. Se prevede obligaţie alternativă. Dacă CCR mă obliga să mă duc la Parlament, de ce nu a stabilit clar? (...) Avem şi decizia 411, în care CCR statuează că persoana care nu e subordonată Parlamentului să transmită în scris. Mie de ce nu mi se aplică? În 611 este alternativă obligaţia”, a spus Kovesi

Kovesi a cerut astăzi respingerea recursul Inspecţiei Judiciare împotriva hotărârii CSM.





"Recursul este netemeinic. L-am citit de foarte multe ori şi am încercat să identific care norme au fost aplicate greşit de către CSM, dar nu am reuşit. Mi se reţin două abateri disciplinare. Că am refuzat nejustificat să merg în faţă comisiei şi în acest fel am afectat prestigiul Justiţiei. Eu nu sunt vinovată de comiterea niciunei abateri disciplinare. Am respectat întru totul decizia CCR, am răspuns solicitărilor comisiei, chiar dacă răspunsul meu nu a fost pe placul lor. Nu am refuzat niciodată să furnizez informaţii, dar dacă nu le am, dacă printr-o decizie definitivă dintr-un dosar penal s-a constatat că nu s-a întâmplat nimic, nu pot să aduc probe pentru nimic", a susţinut Kovesi.





Fosta şefa DNA a susţinut şi că Inspecţia Judiciară nu a a explicat cum ar fi ştirbit ea onoarea profesiei.





"De unde rezultă că cetăţenii nu au mai avut încredere în DNA, că s-au uitat oripilaţi la magistraţi pentru că doamna Kovesi nu a vrut să meargă la comisie şi a dat un răspuns scris? Tot ce am făcut am făcut că să dovedesc prestigiul procurorilor români. M-am înscris într-o procedura internaţională că să arăt profesionalismul procurorilor români. Îmi iubesc profesia pe care o fac de 24 de ani. Ce probe are Inspecţia Judiciară? Invocă o serie de articole ale unor jurnalişti", a mai spus Kovesi.