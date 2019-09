Reacţia viceprimarului Capitalei pentru o jurnalistă: „Eşti o vacă!”. Bădulescu se apără: Din greşeală

Potrivit Libertatea, o jurnalistă de la Evenimentul Zilei a fost jignită de Bădulescu, după ce aceasta a încercat să obţină o declaraţie.

„Eşti o vacă!”, i-a spus Bădulescu ziaristei Sandra Sălăgean, printr-un SMS.

Viceprimarul a venit cu o explicaţie şi subliniază că e posibil să fi transmis mesajul „din greşeală” şi că a încurcat discuţia cu o alta.

„Eu nu mi-aduc aminte să fi trimis nimănui un mesaj. Staţi să mă uit în telefon. Într-adevăr, dar cred i l-am trimis greşit, nu dumneaei. Eu aveam o altă discuţie pe Whatsapp şi cred că din greşeală am făcut-o pe dumneai vacă. Dar care e problema, că nu am înţeles. A interpretat că am făcut-o eu vacă pe dânsa? Vai, îmi cer mii de scuze”, a declarat Bădulescu, citat de Libertatea.