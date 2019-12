Un nou partid de stânga pe arena politică de la Chişinău

În programul său politic, partidul îşi propune „schimbarea în mod rapid şi radical a întregului sistem de relaţii publice, în care economia modernizată să fie pusă în serviciul dezvoltării umane continue”.



Partidul nu are un preşedinte. În Comitetul executiv al partidului au fost desemnate 17 persoane, fiecare având în responsabilitate un anumit domeniu. Totodată, şi în cadrul Consiliului Republican urmează să fie create grupuri specializate pe domenii, printre care – economie, drept, securitate, cultură etc. Potrivit formaţiunii, „acţiunea colectivă direcţionată este capabilă să exercite nu doar un control eficient civil asupra autorităţilor, dar şi să realizeze schimbări în bine, fără a aştepta până la următoarele alegeri”.



Unul dintre membrii grupului de iniţiativă, Mark Tkaciuk, a declarat în cadrul congresului că partidul vine cu un proiect de viziune pentru dezvoltarea ţării şi cu acţiuni concrete, care să fie supuse dezbaterilor publice. În acest sens, politicianul a făcut apel ca la aceste dezbateri să se alăture reprezentanţii altor formaţiuni, ai mediului academic, ai sectorului non-guvernamentale etc., iar ca urmare să aibă loc o implementare masivă a Planului de acţiuni „Moldova 20-25”. Potrivit lui Mark Tkaciuk, sarcina principală este stoparea exodului populaţiei. „Politica acestui partid îşi are temelia în valori precum justiţia socială, solidaritatea şi umanismul, concepţia ştiinţifică asupra lumii şi analiza critică”.



Mark Tkaciuk a fost deputat în Parlament între 2001-2002 şi 2009-2014. Este fost consilier prezidenţial al ex=preşedintelui Vladimir Voronin. În anul 2014, a renunţat la mandatul de deputat şi a fost exclus din PCRM. Atunci, dânsul spunea că se retrage definitiv din politică. Iurie Muntean este fost deputat în Parlament în perioada 2009-2014 şi fost viceministru al economiei pe timpul mandatului de ministru al lui Igor Dodon. A fost exclus din PCRM în 2014, alături de Mark Tkaciuk şi Grigore Petrenco.



Potrivit datelor Agenţiei Servicii Publice, în Republica Moldova sunt înregistrate 61 de partide politice.