Un combatant din R. Moldova participă în războiul din Ucraina: Luptăm pentru Ucraina şi ca să nu ajungă ruşii şi în Moldova

Jurnalistul Vasile Damian de la RFI România a stat de vorbă cu unul dintre ei.

Prenumele şi numerele de telefon le-am obţinut prin Ministerul ucrainean de Externe. Un român şi un moldovean. Primele contacte le-am avut cu ei acum zece zile, fie pe WhatsApp, fie pe Telegram. Românul, după o primă incursiune pe front, ne-a scris la revenirea la bază că a „primit ordin, în niciun caz să nu discute cu jurnaliştii”. Al doilea combatant pe care l-am contactat, modoveanul, a acceptat să ne răspundă cu condiţia să nu-i dăm numele adevărat. Il vom numi Sergiu şi precizăm că are puţin peste 50 de ani.

L-am întrebat pentru început în ce zonă – aproximativă - se află acum. „În zona nordică a Ucrainei”, ne răspunde scurt.

Îl întreb apoi pe Sergiu ce l-a făcut să meargă acolo pe front. „De când a început războiul, noi, un grup de moldoveni, am înţeles că războiul din Ucraina nu se va opri aici. O să ajungă poate şi în Moldova sau chiar mai departe. Din ce spun americanii, englezii şi nu doar ei, planurile ruşilor sunt foarte mari. Intră în planurile lor şi ţările baltice, Ucraina, Moldova şi posibil chiar şi România. Am înţeles că nu o săse termine doar cu Ucraina. Noi, în Moldova avem copii, nepoţi, şamd. aşa că am decis să facem un grup ca să mergem să susţinem şi să luptăm alături de ucraineni ca să ţinem forţele ruseşti aici în Ucraina, să nu ajungă la noi în Moldova. Noi avem Transnistria unde se află multă tehnică – tancuri, maşini bronate, etc. pe care noi în Moldova nu le avem - plus armata rusească. Altfel spus, armata transnistreană este niţel mai echipată şi mai puternică decât armata moldoveană” e de părere Sergiu.

In continuarea interviului pe care l-am făcut cu el, combatantul moldovean revine asupra localităţilor în care au fost desfăşurate diversele grupuri de moldoveni. Le enumeră: „Irpin, Jitomir, Kharkov, Mariupol, Mykolaiv, Odessa. Noi, grupurile de moldoveni, luptăm pentru Ucraina şi ca să nu ajungă ruşii în Moldova. Pentru moment, nu am avut pierderi printre molodveni. Lupta merge bine, avem tehnică” mai spune Sergiu.

„Noi facem parte din Legiunea internaţională care luptă în Ucraina. Sunt cu noi americani, polonezi, români, şamd. Sunt foarte multe naţionalităţi care luptă pentru Ucraina contra ocupanţilor ruşi. Eu am înăţat în Moldova, făcut armata pe vremea Uniunii sovietice. Din armată am revenit şi m-am înrolat în batalionul cu destinaţie specială „Fulger”. Am luptat în Transnistria şi asta a ajuns pentru ca să fiu înrolat aici. Moldova a fost astfel prima ţară din istoria post-sovietică ce a luptat contra Rusiei” afirmă Sergiu în interviul acordat RFI Romania.

In continuare l-am întrebat cum e organizată o zi de-a lui. „Nouă ne spune înainte de plecare unde ne ducem şi ce avem de făcut. Stăm o zi, două să ne odihnim. După care vreo două, trei, patru zile suntem activi în lupte şi nimicim inamicul. După care venim şi iar ne odihnim. Trebuie să înţelegeţi că sunt două, trei zile fără pace, fără somn, fără mâncare, apă. Deja am înţeles ce trebuie să luăm cu noi, cum trebuie să ne îmbrăcăm, ce arme să luăm, ce muniţie” ne spune combatantul moldovean.

Sunteţi bine echipaţi? Aveţi tot ce vă trebuie? îl întreb. „Nu chiar tot, dar practic avem tot. Mai trebuie nişte mărunţişuri care ne-ar prinde bine, dar dacă nu sunt ne limităm la ceea ce avem. Cu cei din jur ne înţelegem mulţumită traducătorilor. Sunt ruşi şi ucraineni care au fost plecaţi cu traiul în Israel, în America, în Canada. Nu şi-au uitat limba. Ne descurcăm în limba rusă. Noi înţelegem limba ucraineană. Dacă nu înţelegem ceva ei traduc în limba rusă. Nu avem probleme.”

In continuare, îl întreb pe Sergiu de ce au venit americani sau englezi pe frontul ucrainean. „Din ce am înţeles, ei au venit să vadă cum e armata rusă în lupte. Au auzit tare multe despre armata rusă, că e a doua cea mai puternică din lume. Dar în fapte aş spune că e mai prost echipată şi mai păcătoasă decât armata ucraineană.”

„După calculele noastre cred că războiul se va mai extinde o lună, poate o lună şi jumătate, nu mai mult. După care serviciile noastre vor fi de prisos. Armata ucraineană este puternică şi mai departe se poate descurca singură. A fost necesar ajutorul nostru ca să oprim hoardele ocupanţilor ruşi ca să nu ajungă în Kiev, să nu ia Kharkov-ul, să nu ia Mariupol-ul, Mykolaiv-ul şi Odessa. Slavă Domnului, noi cu problema asta am isprăvit, am oprit hoardele. Unele poziţii au fost aruncate cu mult în urmă. Avem două grupări la Irpin şi oleacă mai încolo două grupări ale forţelor ruse sunt încercuite. Pur şi simplu îi menţinem în încercuire. Nu întreprindem atacuri. Le dăm voie să ajungă la un numitor comun şi să se predea, să nu ucidem lume. Vrem să fim umani” ne spune Sergiu.

In finalul interviului, îl întreb dacă este în legătură cu armata oficială ucraineană şi dacă da, cum sunt apreciate serviciile moldovenilor. „Suntem în strânsă legătură cu armata ucraineană. Ea are şi tehnică, are şi tunuri are şi artilerie, are şi avioane. Atât timp cât avem, ducem lupta cu diversiunile. Noi ştim chestiile astea. Noi dăm informaţii. Dacă găsim tehnică multă care e grămadă noi dăm informaţia artileriştilor. Artileriştii o acoperă cu tunurile, cu avioanele, cu dronele. Facem un lucru foarte bun. Pentru asta ne apreciează. Suntem apreciaţi, stimaţi. Slavă Domnului! Dacă noi facem un lucru bine e şi normal să fim apreciaţi şi stimaţi.”