Sergiu Sîrbu ar fi fost scos cu forţa din Preşedinţie după ce a vrut să participe la şaedinţa Consiliului Suprem de Securitate: Alunecăm treptat în dictatură

„Cu regret, am fost bruscat de ofiţerii de pază şi practic scos cu forţa din instituţia prezidenţială. Asta în condiţiile în care, ieri, am primit o scrisoare oficială prin care am fost invitat la şedinţa CSS, scrisoare semnată de secretarul CSS. Abia astăzi dimineaţa, deja după incident, am găsit în poştă o scrisoare cu recomandarea ca să mă abţin de a veni la şedinţă”, a afirmat Sergiu Sîrbu într-un briefing de presă.





Deputatul a menţionat că argumentul care i s-a adus pentru a justifica de ce nu i se permite accesul la şedinţa CSS „a fost că eu aş fi cumva în unele conflicte de interese, doar că nu mi s-au explicat în ce fel de conflicte de interese”.









Pe ordinea de zi a şedinţei CSS au fost trei subiecte: problema concesionării Aeroportului Chişinău, creşterea preţurilor la carburanţi şi asigurarea securităţii alimentare a statului.

„Preşedintele R. Moldova nu reprezintă puterea absolută în stat şi nu are dreptul să schimbe regulile stabilite clar de legislaţie”, a mai spus Sîrbu.