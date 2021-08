Renato Usatîi anunţă că îşi va prezenta raportul de activitate pe 2 septembrie

„Au fost mai multe speculaţii în mass-media în ceea ce priveşte demisia mea din funcţia de primar al municipiului Bălţi. Am văzut şi mai multe comentarii. Am văzut că unii scriu că Usatîi s-a răzgândit. Eu ştiu ce vorbesc şi am unele poziţii care eu cred că nu pot fi schimbate şi, într-un live, am declarat foarte clar că mă voi întâlni cu bălţenii să discutăm”, a adăugat primarul de Bălţi.



Politicianul spune că se consideră obligat, ca cetăţean, ca primar al municipiului Bălţi, să iasă în faţa bălţenilor cu o explicaţie clară la cele care s-au întâmplat şi se vor întâmpla în timpul apropiat, dar cel mai important, trebuie să prezinte raportul de activitate de primar şi a echipei sale cu care conduce municipiul Bălţi din 2015. „Politica e politică, dar tot timpul trebuie să fii corect cu oamenii”, a spus el.



A doua zi după alegerile parlamentare anticipate, pe 12 iulie, liderul Partidului Politic Partidul Nostru, a anunţat că îşi depune mandatul de primar de Bălţi. Acesta s-a arătat dezamăgit de scorul electoral acumulat la Bălţi în cadrul alegerilor parlamentare anticipate. Atunci a anunţat că pleacă în concediu, iar la întoarcere, pleacă din fruntea Primăriei Bălţi.