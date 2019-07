Iurie Leancă spune de ce a decis acordarea garanţiilor de stat pentru acoperirea fraudei bancare

Politicianul face trimitere şi la un raport elaborat în comun cu experţi ai Fondului Monetar Internaţional care, la fel, spunea că altă soluţie, decât acordarea garanţiilor, nu ar fi existat. Declaraţiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Cabinetul din umbră” de la postul Jurnal TV, transmite IPN.



Potrivit lui, ideea de a fi acordate garanţiile de stat pentru acoperirea găurii care s-a format în cele trei bănci fraudate a venit din partea Băncii Naţionale, dar şi din partea FMI prin acel raport.



Iurie Leancă spune că documentul a fost adoptat printr-o angajare de răspundere a Guvernului, dar nu a fost trecut prin Parlament, pentru că în vara anului 2014 existau discuţii că în legislativ se încerca tentativa de a se cumpăra deputaţi care să nu voteze Acordul de Asociere şi cel de Liber Schimb pentru că se ştia interesul Rusiei de a nu permite Moldovei să avanseze pe calea europeană. „Noi nu eram într-un vid, nu eram într-un spaţiu pe planeta Moldova unde nu existau alte ţări interesate să ne deraieze de pe cursul respectiv. La tot ce s-a întâmplat pe sistemul bancar a fost o conexiune puternică pe dimensiunea cu Federaţia Rusă, cu plasamente bancare. Motivul pentru care am decis angajarea răspunderii a fost fiindcă nu vedeam altă soluţie”, a declarat fostul premier.



Potrivit lui, dacă se mergea pe formula clasică de aprobare în Parlament şi nu treceau aceste proiecte privind acordarea garanţiilor de stat, atunci acestea puteau să nu fie oferite şi putea să cadă întregul sistem bancar.



Întrebat de ce discuta, în calitatea sa de prim-ministru, cu Vladimir Plahotniuc despre situaţia din sistemul bancar, Iurie Leancă a menţionat că acesta era de pe atunci liderul de facto al Partidului Democrat şi că nu putea să ia decizii importante în stat fără să se consulte cu liderii partidelor politice, pe lângă discuţiile cu instituţiile statului. „În momentul în care mă ocupam de gazoduct, de atunci nu s-a mai construit niciun centimetru, de Zona de Liber Schimb, de proiecte sociale, în spatele meu se întâmpla ce se întâmpla”, a declarat fostul premier.



Iurie Leancă spune că relaţiile lui cu Ilan Şor au fost instituţionale. „Am comunicat cu el, asta nu înseamnă că am făcut business cu el, nu înseamnă că am luat de la el bani. În 2015, când am plecat din PLDM, au fost verificări dacă mi-a fost făcute cadouri, dacă i-am dat paşaport diplomatic, au verificat, n-au găsit nimic, dar folclorul în continuare insistă pe această dimensiune”, a declarat Iurie Leancă.



Iurie Leancă a fost în fruntea Guvernului atunci când executivul a aprobat prin asumare de răspundere una dintre cele două garanţii de stat oferite Băncii Naţionale pentru acoperirea găurii financiare în cele trei bănci implicate în frauda bancară. A doua garanţie de stat a fost oferită pe timpul premierului Chiril Gaburici.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: