Ion Ceban: Nu am niciun fel de gânduri legate de activitatea politică

„Eu acum sunt concentrat exclusiv pe activităţile legate de municipalitate şi asta vreau să fac în continuare. Este ceea pentru ce m-au ales locuitorii municipiului Chişinău, nu am în prezent altă opţiune. Nu am niciun fel de gânduri cu referire la activitatea politică”, a declarat Ion Ceban la emisiunea „Puterea a patra” de la postul de televiziune N4.



Ion Ceban a menţionat că s-a implicat în campania electorală pentru prezidenţiale, susţinându-l pe Igor Dodon, întrucât îi este recunoscător echipei care l-a promovat în funcţia de primar al Chişinăului.



„Cunosc de unde am venit, ce echipa m-a înaintat la funcţia de primar, avem relaţii foarte bune. Acum mă concentrez doar pe municipalitate. Asta fac şi asta am făcut, chiar cu acele interpretări legate de campania electorală, am făcut-o pe cont propriu. Pauzele erau mici şi pe cont propriu, dacă e să fim sinceri şi obiectivi în acest sens. Nu am făcut campanie din funcţia de primar” a punctat Ion Ceban.



În campania electorală pentru alegerile prezidenţiale, Ion Ceban şi-a luat concediu din cont propriu pentru a-l ajuta pe Igor Dodon să obţină un nou mandat de preşedinte. Implicarea lui Ceban în campania electorală vine după ce înainte de a obţine mandatul de edil al Chişinăului a menţionat că va fi un primar apolitic şi chiar a renunţat la calitatea de membru PSRM.