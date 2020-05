Alexandru Jizdan: Suntem gata să discutăm cu blocul ACUM

Opinii în acest sens au fost făcute publice de către Alexandru Jizdan, deputat în Fracţiunea PDM, secretar general al formaţiunii, în cadrul dezbaterilor publice „Alegeri parlamentare anticipate şi/sau schimbarea Guvernului: probabilitate, riscuri, beneficii”, organizate de Agenţia de presă IPN.



„Într-o perioadă pandemică, într-o perioadă complicată pentru Republica Moldova o criză guvernamentală ar agrava foarte mult procesele şi starea economică din ţara noastră. De aceea, noi, nedorindu-ne alegeri anticipate, suntem gata să discutăm cu toţii partenerii. Ne dorim ca colegii noştri într-un final să accepte acest dialog politic matur foarte responsabil şi nu în ultimul rând Partidul Democrat aşteaptă să fie respectat în aceste discuţii”, a declarat Alexandru Jizdan.



Deputatul PDM spune că Republica Moldova nu-şi mai poate permite schimbarea a cinci guverne în decursul unui an, iar unul dintre scopurile principale ale formaţiunii ţine de scoaterea ţării criză. „Astăzi nimeni cu noi nu a discutat, nimeni nu a prezentat un plan cum noi am putea scoate ţara din criză şi astăzi se face abstracţie de faptul că în Partidul Democrat sunt mulţi oameni care au experienţă, atât politică, cat şi guvernamentală. Noi avem poziţia noastră, noi considerăm că doar în stabilitate ţara poate progresa”, a spus Alexandru Jizdan.



Politicianul menţionează că Partidul Democrat din Moldova este deschis spre discuţie cu partidele de dreapta, doar că până în prezent ele nu au făcut niciun pas în acest sens. Totodată, deputatul cere respect din partea opoziţiei.



„Noi suntem gata să discutăm cu partenerii din Parlament din blocul ACUM, dacă el mai există. Noi am putea fi parteneri. Am spus despre maturitate politică, deoarece puţină maturitate politică am văzut în vara anului 2019 când s-a dorit debarcarea lui Plahotniuc. S-a reuşit acest lucru. Se doreşte debarcarea lui Dodon. Am impresia că la anul vom avea alte ţinte de debarcat. Noi nu suntem de acord doar cu o astfel de abordare. Ne dorim ca să construim ceva în ţara asta, nu doar să distrugem”, a punctat deputatul.



Dezbaterile „Alegeri parlamentare anticipate şi/sau schimbarea Guvernului: probabilitate, riscuri, beneficii” sunt ediţia a 134-a din ciclul „Dezvoltarea culturii politice în dezbateri publice”, sprijinit de Fundaţia germană Hanns Seidel.



https://www.ipn.md/ro/alexandru-jizdan-suntem-gata-sa-discutam-cu-partenerii-din-8004_1073548.html