Şeful Moldovagaz, despre negocierile cu Gazprom: Totul a fost pur comercial

Şeful Moldovagaz califică drept avantajos pentru Republica Moldova contractul semnat cu Gazprom, menţionând că negocierile n-au vizat nici măcar tangenţial elemente politice. Contractul a fost agreat în baza vechii formule de calcul a preţului.



„Totul a fost pur comercial, este vorba despre datorii, pentru că aceste datorii s-au acumulat din anul 1994, iar până astăzi aceste datorii nu au fost reglementate. Am vorbit despre evoluţia pieţelor, preţuri. Noi am fost la negocieri într-o perioadă când piaţa era destul de volatilă, preţul fluctua de la 1900 la 1300 de dolari şi aceste aspecte influenţau negocierile. La moment, avem prelungirea contractului semnat încă în anul 2006. Dar anul viitor, având mai mult timp la dispoziţie, ar putea fi negociat un contract nou”, a spus Vadim Ceban în cadrul emisiunii „Puterea a Patra” de la N4.



Preşedintele Moldovagaz neagă faptul că prelungirea unui contract cu Gazprom pentru o perioadă de 5 ani, va duce la amânarea implementării Pachetului Energetic III. Cert este că protocolul semnat cu Gazprom interzice reorganizarea Moldovagaz până la reglementarea deplină a datoriilor.



„S-a ajuns la această înţelegere pentru că avem în faţă reglementarea datoriilor, pentru care noi vom negocia cu Gazprom un grafic de achitare, care va fi, la fel, o perioadă de 5 ani. Contractul nu are nimic cu Pachetul III Energetic, pentru că Republica Moldova deja implementează acest pachet, deja un operator de transport-gaze este licenţiat de către ANRE, este vorba despre Vestmoldtransgaz, care deja este certificat după Pachetul III Energetic. Nu este corect să spunem că nu implementăm Pachetul III”, a mai spus Vadim Ceban.



Vadim Ceban a evitat să spună cu cât ar putea creşte tarifele pentru consumatorii finali, menţionând că acum sunt făcute toate calculele, iar ANRE va fi cea care va lua decizia finală. În prezent, tariful pentru un metru cub de gaze naturale este de 4 lei 20 de bani.