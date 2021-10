Scumpirile în lanţ şi creşterea taxelor de import în Rusia au afectat producătorii de mere din R. Moldova

„Dacă anul trecut preţul practicat de intermediari era în medie de 7-8 lei/kg, în acest an preţul este de 2,5-3 lei, iar la soiuri exclusive: 5-7 lei”, a declarat pentru IPN primarul satului Colicăuţi, raionul Briceni, Lilian Ţapu.



La întrebarea: „Cum procedează, în actualele condiţii, agenţii economici cu roada culeasă?”, Lilian Ţapu a răspuns că agenţii economici care îşi permit depozitează roada în frigidere. Dar sunt şi din cei care au rămas cu roada în livezi.



O cauză a greutăţilor cu care se confruntă producătorii de mere din nordul ţării ţine de majorarea taxelor de import de către Federaţia Rusă: de la 1 000 de dolari SUA taxa a crescut la 3.000 de dolari pentru un camion care transportă mere. Autorităţile ruse explică ridicarea taxei prin creşterea producţiei locale. Pentru a proteja interesele economice ale agenţilor economici ruşi, autorităţile de la Moscova au majorat taxele de import pentru producţia de mere. Mai mult decât atât, cercurile de afaceri din Rusia solicită stabilirea unor cote de import ale merelor din Republica Moldova, după exemplul Uniunii Europene. „Există şi solicitări de a interzice complet importurile de mere în Rusia”, a specificat Lilian Ţapu.



În opinia primarului de la Colicăuţi, căile de soluţionare a problemelor producătorilor de mere sunt: creşterea calităţii producţiei de mere (de la merele de calitatea I-a să se treacă la cele de calitate superioară), creşterea nivelului de subvenţionare a producţiei (în UE subvenţiile la hectar sunt de circa 200 de euro, dar ele diferă în funcţie de culturile agricole).



Vlad Gamureac, şeful unei întreprinderi de producţie a merelor din Colicăuţi a declarat pentru IPN că firma sa abia a început culesul, căci practică soiuri târzii. Dacă preţul de vânzare va scădea măcar cu 1 leu, pierderile agentului economic vor fi de circa 2 milioane de lei. În acest moment, Vlad Gamureac nu este sigur că întreprinderea sa va înregistra profit sau nu ştie cât de mare va fi profitul. „Noi depunem merele la depozit – frigider. Preconizăm să le vindem de Anul Nou sau după. Dacă le vom vinde măcar cu 6-6,50 lei, profitul va fi de 1 leu la kg”, a specificat Vlad Gamureac.



Un alt producător de mere din Colicăuţi, Anatolie Jumiga, a declarat pentru IPN că „ramura pomiculturii cu încetul se duce de râpă”. Acum este în proces de defrişare a 11 ha de livadă. Pentru acest an are o datorie de 1 milion lei pentru credite destinate procurării pesticidelor, la care se adaugă o datorie de 300 000 lei de anul trecut. În acest an a crescut şi plata pentru lucrătorii agricoli angajaţi la cules: de la 250 lei anul trecut, în acest an sunt plătiţi cu 300 lei pe zi. Întreţinerea tehnicii agricole s-a scumpit: uleiul tehnic, de la 18 lei a crescut la 30 de lei pe litru. Motorina a crescut simţitor. „Schemele reţelelor de magazine de piese de schimb – începând de la cauciucuri şi terminând cu piese vitale pentru funcţionarea maşinilor – s-a scumpit şi ele foarte mult”, a menţionat Anatolie Jumiga.



În opinia producătorilor agricoli, statul trebuie să adopte o abordare complexă a problemelor producătorilor de mere.