Opinie. Armata rusă s-a împotmolit şi asistăm la un război de uzură

Comentatorul politic Ion Tăbârţă spune că războiul din Ucraina a scos la iveală toate vulnerabilităţile armatei ruse, care s-a dovedit a fi mult mai nepregătită în practică faţă de imaginea pe care şi-a creat-o pe plan mondial. Tăbârţă spune că incapacitatea ruşilor de a prelua controlul politic asupra Ucrainei a transformat aşa-zisa operaţiune specială într-un război de uzură.



„Miza lui Putin a fost ca timp de 2-3 zile să cucerească Kievul şi să preia controlul politic asupra statului ucrainean. Vedem că armata rusă s-a împotmolit serios, acum avem un război de uzură. Linia frontului s-a stabilizat, Federaţia Rusă nu are capacitatea de a înainta, s-a văzut cât de nepregătită este armata. La moment, nici ucrainenii nu au capacitatea de a veni cu o contraofensivă de proporţii, ca ei să preia iniţiativele. Avem şi o frustrare a lui Putin, care pur şi simplu a început bombardamentul oraşelor civile”, a spus Ion Tăbârţă, în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova.



În acelaşi timp, politologul Alexandru Solcan spune că propaganda rusă are menirea de a pregăti opinia publică pentru un eventual atac cu arme biologice. Un astfel de gest disperat este luat în considerare de Moscova, ca ulterior Ucraina să fie acuzată de folosirea armei biologice.



„Deocamdată, NATO încearcă să descurajeze Rusia prin alte mijloace decât cele militare, prin ţările membre NATO care aplică sancţiuni şi aceste sancţiuni, în timp, vor avea rezultat. Ruşii ar putea folosi arme biologice ca ulterior să spună că este vorba despre o scurgere dintr-un laborator din Ucraina. Nu este exclus un asemenea scenariu, vedem că atacul rapid al Rusiei a eşuat, armata rusă s-a împotmolit într-un război de rutină. S-a demonstrat că Rusia nu este pregătită logistic şi militar pentru acest tip de război, iar din aceste motive vor fi utilizate alte mijloace”, a spus Alexandru Solcan.



Astăzi, la Bruxelles are loc summit-ul extraordinar al NATO dedicat invadării Ucrainei de către Rusia. Liderul de la Kiev va participa la reuniune prin intermediul unei videoconferinţe.