Ministrul de Externe: Moldovenii blocaţi între hotarele statelor UE au probleme legale

„Avem foarte mulţi cetăţeni blocaţi la hotarul dintre Ungaria şi România. Am înţeles că această problemă, probabil, era superficial tratată de cei care nu s-au ostenit să întrebe de ce toţi cetăţenii moldoveni tranzitează liber România, iar un anumit număr de cetăţeni sunt blocaţi. Răspunsul este la suprafaţă. Persoanele care au rămas blocate la acele puncte de frontiere aveau probleme legale legate de depăşirea perioadei de şedere în UE. Aveau interdicţii aplicate de diferite state din UE, Italia, Cehia, nu recent, jumătate de an în urmă, un an în urmă. Astfel, aceşti cetăţeni nu puteau trece din Ungaria, ultimul stat schengen, pentru că în sistemul poliţiei de frontieră apăreau însemnaţi cu roşu”, a declarat Oleg Ţulea în cadrul emisiunii „Puterea a Patra„ de la postul de televiziune N4.



Oficialul spune că această problemă putea fi soluţionată chiar de către cei care ştiau că au încălcat termenii de aflare în spaţiul european prin solicitări de informaţii de la misiunile diplomatice din ţările în care se aflau.



„Aceşti cetăţeni puteau, în momentul în care au pornit călătoria, să solicite autorităţilor ţării care le-a aplicat această interdicţie soluţia pentru ca ei într-o perioadă de timp să revină acasă. Au fost multe cazuri când moldovenii fiind în imposibilitatea de a reveni în ţara au depăşit termenul de 90 de zile. A fost solicitată aplicarea unor măsuri indulgente pentru toate solicitările care vin în această privinţă ca să le fie prelungită şederea legală din motivul că nu au posibilitatea să revină în ţară”, a adăugat oficialul.



Totodată, Oleg Ţulea a declarat că în afara ţării au fost înregistrate mai multe decese ale cetăţenilor moldoveni, dintre care trei de COVID-19, iar celelalte din alte motive.



„În afara ţării avem decedaţi în Italia, Spania, în general în spaţiul UE. Corpurile lor este problematic de a fi transportate în Republica Moldova. Dacă sunt aduse pe cale terestră, pentru noi, transportarea spre Republica Moldova este problematică. Le soluţionăm pe rând, sunt transportate pe cale aviatică. Corpurile aşteaptă să fie transportate cu prima ocazie acasă. Depunem toate eforturile să-i aducem, dar e foarte greu”, a afirmat ministrul.