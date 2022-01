Asociaţia MĂR: Pentru HoReCa din nou sunt cele mai dure restricţii

„Pentru HoReCa din nou sunt cele mai dure restricţii: activitate redusă, de la 7:00 până la 22:00, având deja impusă activitatea la capacitate redusă, 50% din sală + prezentarea certificatului COVID”.



„Toate aceste decizii parcă sunt luate din inerţie. Deja s-a demonstrat că restricţiile aplicate pentru domeniul HoReCa nu influenţează creşterea sau scăderea numărului de cazuri de infectare. Pe când, restricţiile aplicate altor domenii influenţează semnificativ. Doar că, în aceste domenii, în ultima vreme, nici restricţiile nu prea s-au respectat şi nici controale din partea statului nu prea au fost. COVIDUL era ocupat, pentru că era la restaurant, în aşteptarea autorităţilor”, se arată în declaraţia Asociaţiei, citată de IPN.



Potrivit patronilor din domeniul HoReCa, logic ar fi ca restricţiile şi controlul cel mai drastic să fie acolo unde sunt aglomerări, începând de la transport şi terminând cu pieţe. „Orice vizită la bancă sau la hypermarket înseamnă coadă ceafă-n-ceafă. Iar persoanele care vor rămâne în oraş după 22.00, vor migra dintr-un mediu controlabil şi gestionat sanitar, în medii despre care nimeni nu ştie nimic, acolo unde certificat COVID nimeni nu cere”.



„De mai mult timp, domeniul HoReCa este în situaţia în care e închis cu uşile deschise. Asta deşi are salariaţi, are datorii din carantina 2020 şi mai are şi facturi de trei ori mai mari. Actuala guvernare este la fel de absentă ca şi fostele guvernări. În esenţă, nu s-a schimbat nimic, fiecare supravieţuieşte cum poate. Apelurile noastre au rămas neauzite, argumentele nu au fost luate în considerare.Suntem singuri în faţa pandemiei”, se mai arată în declaraţia Asociaţiei MĂR.