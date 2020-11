Sora unui asistent medical internat în stare gravă cu COVID-19: „Ţara lui «atât s-a putut», în care mori cu zile”

Asistentul medical îşi desfăşura activitatea în cadrul Secţiei Pneumologie a spitalului din Bârlad, care este şi unitate suport pentru pacienţii COVID din judeţul Vaslui. Familia bănuieşte că bărbatul a contactat virusul la locul de muncă.

După confirmarea diagnosticului, medicii au constatat că plămânii asistentului erau parţial afectaţi, iar starea de sănătate era una bună. Evoluţia bolii a fost una ”neaşteptată”, în condiţiile în care nu suferea de alte afecţiuni. În câteva zile plămânii bărbatului au fost afectaţi grav de infecţie, fiind internat în secţia ATI.

Familia a soliciat cadrelor medicale transferul la o unitate medicală din alt judeţ, însă singurul loc găsit liber a fost la spitalul mobil de la Leţcani.

Disperată că şi-ar putea pierde fratele, sora asistentului medical a postat un mesaj pe reţelele de socializare, prin care solicită sprijin de la autorităţi, susţinând că medicii de la Bârlad sunt depăşiţi de situaţie în acest caz.

„Fratele meu, cadru medical al Spitalului Elena Beldiman din Bârlad, diagnosticat cu COVID-19, este internat acum la sectia ATI în stare gravă în acelasi spital unde lucrează. S-a infectat acum două saptamani cu virusul SARS-CoV-2, iar acum are plămânii afectaţi în proporţie foarte mare, deşi nu avea probleme de sanatate. Nu ştim de unde s-a infectat, dar este posibil sa-l fi luat chiar din spital. Are 36 de ani si doi copii foarte mici. Soţia şi noi suntem disperaţi!!!! Singurul raspuns pe care l-a primit cumnata mea este: „Am facut tot ce se poate”. Nu mi-a venit sa cred când am auzit asta. Suntem în ţara lui „Atât s-a putut”. Suntem în ţara în care mori din senin şi nimeni nu ştie ce s-a întâmplat. Aşteptăm un răspuns din partea cadrelor medicale şi a celor responsabili la nivel naţional întrucât ar fi nevoie de un transfer într-un spital mai mare. În spitalele de provincie lucrurile merg greu, soluţiile sunt puţine, iar rata mortalităţii în cazul pacientilor internaţi la ATI este foarte mai mare. Doctorii din Bârlad sunt depaşiţi de situatie, iar pacientul, colegul, fratele, soţul, tatal copiilor, se stinge încet, fără nicio reacţie. Acum are nevoie de ajutorul nostru. Eu atat pot să intreb: atât s-a putut?”, se întreabă sora asistentului medical.

Femeia mai susţine şi că fratele ei nu a primit tratament cu plasmă cu anticorpi, deşi ar fi fost necesar având în vedere evoluţia bolii.

De partea cealaltă, reprezentanţii Spitalului din Bârlad susţin că, de fapt, colegul lor a avut parte de tot tratament şi îngrijiri corespunzătoare.

„Am făcut tot ce poate fi omeneşte posibil, i s-a administrat tratamentul prevăzut, am încercat să-l transferăm la Iaşi, dar am primit doar un loc la spitalul modular de la Leţcani, dar nu a vrut să fie dus acolo. Astăzi este un pic mai bine, suntem optimisti”, a precizat managerul Spitalului ”Elena Beldiman” Bârlad, Daniela Borş.

