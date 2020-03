Gestul revoltător al preotului care a luat apărarea bărbatului acuzat că a omorât un copil. Episcopie:„Dezavuăm o astfel de atitudine“

Preotul Ştefan Iulian a şters mesajele postate pe 3 martie pe pagina de Facebook a bărbatului acuzat de omor. A intervenit cu un nou comentariu astăzi, 4 martie, minţind internauţii că el ar fi făcut un singur comentariu de susţinere în luna decembrie anul trecut, după producerea incendiului de la magazin şi că punctul lui de vederea viza situaţia familiei de atunci. Preotul nu a făcut nicio referire la comentariile postate după producerea crimei, în care îşi exprima compasiunea pentru bărbatul acuzat de omor, însă puna sub semnul îndoielii durerea familiei victimei.

”Oameni buni, acest mesaj l-am scris acum 3 luni (dacă sunteţi atenţi scrie jos 12 săptămâni)...şi l-am scris în contextul de atunci ca să le fiu aproape, în ideea în care au trecut prin acea incercare. Acum, contextul e total diferit şi înţeleg părerea fiecăruia. Eu, ca preot în această comunitate am încercat să fac tot ce pot ca să nu se ajungă la aşa ceva...dar.... Nu am putut mai mult. Nu mai aruncaţi cu piatra fără rost. Credeţi că eu mă bucur de situaţie?! Dacă aţi fi putut face mai mult, mă înclin!”, a scris preotul.

Mesaje postate de preot pe 3 martie

Reacţia clericului a fost criticată de internauţi, indignaţi de modul în care au fost minţiţi de către ”slujitorul Domnului”, care cu o zi înainte afirma că autorul crimei a cedat după ce organele competente i-ar fi spus că băiatul nu poate fi tras la răspundere.

”Cum puteţi, părinte să minţiţi în Postul Mare????? Este uluitor! Aţi sters mesajul scris ieri, în care vă arătati susţinerea faţă de criminal şi luaţi în derâdere bunicii copilului mort, şi veniţi astăzi să minţiţi că aţi scris ”acest mesaj”, acum trei săptămâni. Fără a mai face pomenire de mesajul scris ieri. Părinte, au dreptate cei de mai sus, nu meritaţi haina ce o purtaţi!”, a reacţionat un internaut.

Mesajul postat de preot pe 4 martie

Episcopia: ”Nu reflectă în niciun caz atitudinea Bisericii”

Reprezentanţii Episcopiei Huşilor s-au delimitat de conduita clericului de la Parohia Hurdugi, despre care afirmă că a avut o exprimare ”total nefericită”.

”Dezavuăm o astfel de atitudine. Considerăm că este o exprimare total nefericită a preotului respectiv, care nu reflectă în niciun caz atitudinea Bisericii. Ne exprimăm compasiunea faţă de toţi cei care suferă în urma incidentului la care s-a făcut referire”, a declarat preotul Cosmin Gubernat, purtătorul de cuvânt al Episcopiei Huşilor.

Contactat telefonic, ulterior postării comentariului mincinos, preotul Ştefan Iulian şi-a schimbat atitudinea, exprimându-şi regretul şi cerându-şi scuze celor care s-au simţit jigniţi.

”Îmi pare rău că s-a înţeles greşit. Fiecare a înteles din exterior. Mi s-a spus că am fost subiectiv. Îmi exprim regretul că băiatul nu mai e. Dacă s-a înţeles greşit, îmi pare rău. Îmi cer scuze faţă de cei pe care i-am jignit prin afirmaţiile mele. A fost o afirmaţie pripită, în sensul că am spus nişte lucruri care luate cu amănuntul le putem dezvolta şi să scoatem lucrurile rele din ele sau să adăugam alte vorbe sau ce îli imagineaza fiecare. Eu nu am spus cu intenţie rea. Omul ăsta (autorul crimei n.r.) nu a mai făcut aşa ceva. El a fost mereu aproape şi a ajutat mereu. Pentru mine a fost un şoc. Am încercat din răsputeri să îl ajutam, să îşi păstreze calmul. Mă doare sufletul şi nu îmi e usor. Nu trebuia să se ajungă la aşa ceva. mă doare sufletul de ambele părţi în egală măsură”, a declarat preotul Ştefan Iulian.

Parchet: „Noi respectam procedura, cercetările s-au făcut în mod constant”

În postarea pe care ulterior a şters-o preotul afirma că bărbatul de 39 de ani a cedat şi a recurs la gestul nesăbuit după ce organele competente i-au transmis că băiatul de 14 ani nu poate fi tras la răspundere pentru că ”nu răspunde nimeni pentru el”.

Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Judecătoria Huşi, unde este instrumentat dosarul de distrugere prin incendiere, au precizat că nu a fost vorba de nicio tergiersare a cercetărilor, fiind respectate aspectele care ţin de procedura penală. Mai mult, potrivit acestora, autorul crimei avea angajat un avocat care îl reprezenta în dosarul de distrugere prin incendiere şi care era la curent cu mersul anchetei şi toate actele procedurale efectuate.

”Cei trei au fost cercetati pentru furt calificat şi distrugere prin incendiere. Dosarul nu e finalizat, dar va fi înaintat zilele acestea. Noi am primit toate informatiile necesare de la alte insitutitii. Acestea e motivul pentru care nu am reuşit finalizarea cercetărilor. Pâna la finele saptamanii, organele de politie vor înainta dosarul cu referatul corespunzator, cu soluţie legala şi temeinica. Cei trei au fost audiati în calitate de suspecti, în prezenta avocaţilor. S-au efectuat multe acte. Cercetarile sunt finalizate, nu a fost tergiversată cercetarea. A fost exameninat psihiatric (minorul n.r.). Noi respectam procedura, cercetările s-au facut în mod constant şi s-a insistat pentru a se stabili cu certitudine cum s-au produs faptele şi să stabilim vinovăţia celor trei. Fiecare isi motiveaza fapta cum crede, dar autorul crimei are un avocat angajat. A asistat la actele efectuate. Era informat cu privire la stadiul cercetarilor”, a precizat procurorul Antonela Pălie, purtător de cuvânt al PJ Huşi.

Dan Mîcnea (39 de ani), proprietarul unul magazin din satul Guşiţei, comuna Dimitrie Cantemir, este acuzat că l-a ucis pe băiatul de 14 ani, pe care îl suspecta că i-a incendiat alături de alte două persoane magazinul. Cadavrul minorului a fost descoperit pe 2 martie într-o râpă dintr-un sat alăturat, acoperit cu pământ şi vegetaţie uscată.