De ce nu a fost arestată patroana clinicii care elibera fişe medicale false, deşi avea deja o condamnare de 5 ani

Pedeapsa record primită de Elena Niţescu (fostă Duţă-Niţescu) a rezultat în urma contopirii unor pedepse mai vechi. Considerată o prosperă femei de afaceri în sfera medicală, Elena Niţescu s-a ales cu o primă condamnare pentru o infracţiune de drept comun: furt.

Însă, în 2013, tânăra a fost condamnată definitiv de Curtea de Apel Bacău la 3 ani de închisoare cu suspendarea condiţionată a pedepsei. În respectivul dosar, a fost acuzată că a încercat să recupereze o datorie de 10.000 de lei, furând un autoturism Audi A8 de la datornic.

La acea vreme, Elena Niţescu era căsătorită cu un apropiat al lumii interlope, Radu Duţă, considerat ”locotenent” al clanului Clămparu.

Ulterior, Elena Niţescu a fost vizată de mai multe anchete penale care aveau legătură cu activitatea medicală pe care o desfăşura la punctele de lucru ale clinicii New Central Med din Vaslui şi Focşani.

Punctul de lucru deschis de New Medical Central la Vaslui în anul 2013. Un an mai târziu conducerea Colegiului Medicilor Vaslui a reclamat la Parchet clinica acuzând că se eliberează în mod ilegal adeverinţe medicale viitorilor şoferi. Potrivit reclamaţiei preşedintelui Colegiului Medicilor Vaslui, cei mai mulţi dintre absolvenţii şcolilor de şoferi mergeau la respectiva clinică achitau o taxă şi primeau fişa auto cu toate parafele necesare, fără a fi examinaţi de medicii specialişti. Iar unii dintre candidaţi sufereau de afecţiuni grave, incompatibile cu calitatea de conducător auto.

Ancheta derulată de poliţiştii de investigaţii criminale a scos la iveală întreaga filieră dar şi un caz de trafic de influenţă. Cercetările au fost disjunse, fiind întocmite două dosare penale. În primul dosar, Elena Niţescu a fost trimisă în judecată fiind acuzată a a încercat să cumpere influenţa conducerii Direcţiei de Sănătate Publică Vaslui pentru a obţine avizele necesare. Niţescu ar fi determinat o subalternă să ofere bani şi un parfum şefelor de la DSP Vaslui, însă acestea din urmă au refuzat, returnând plicurile.

Plecată din ţară înainte de pronunţarea primei sentinţe definitive cu executare

Pentru infracţiunile de cumpărare de influenţă şi dare de mită, Tribunalul Vaslui a condamnat-o pe Elena Duţă Niţescu la 2 ani şi 8 luni de închisoare. Totodată, judecătorii au revocat suspendarea condamnării pentru furt, astfel că Elena Niţescu s-a ales cu o condamnare de 5 ani şi 8 luni. Pedeapsa instanţei de fond a fost confirmată de de Curtea de Apel Iaşi, care pe 11 februarie 2020 a dispus condamnarea definitivă pentru trafic de influenţă şi dare de mită.

Deşi a trecut aproape un an de la pronunţarea sentinţei definitive, Elena Niţescu nu a fost încarcerată nici până în prezent. Potrivit reprezentanţilor Tribunalului Vaslui, instanţă care a emis mandatul de punere în executare, Elena Niţescu s-a sustras executării pedepsei, fiind plecată în Italia. Pe numele ei, a fost emis un mandat european de arestare însă nici acesta nu a fost pus în executare. Autorităţile judiciare italiene au refuzat punerea în executare a mandatului european, motivând că Elena Niţescu avea în creştere la acea dată un copil mai mic de doi ani. Femeia de afaceri este mama a trei copii, cel mai mic împlinind doi ani în luna octombrie anul trecut.

Condamnarea primită de Elena Niţescu în dosarul de trafic de influenţă a fost contopită cu pedeapsa aplicată ieri de Tribunalul Vaslui în dosarul în care a fost găsită vinovată pentru constituire de grup infracţional organizat, instigare la fals material în înscrisuri oficiale în formă continuată şi instigare la folosire a instrumentelor false în formă continuată. Pedeapsa rezultantă: 8 ani şi 4 luni închisoare, însă sentinţa nu este definitivă. Alături de ea 15 cadre medicale şi administratorul unei şcoli de şoferi au fost condamnaţi, însă la pedepse cu suspendare.

Apărarea managerului clinicii: nu ştia ce fac asistentele la Vaslui

Elena Duţă Niţescu a negat în permanenţă acuzaţiile, afirmând că nu a oferit niciodată mită conducerii DSP Vaslui, pentru că nu a avut motiv. A recunoscut că a oferit un parfum directorului adjunct al DSP (care l-a refuzat n.r.), însă a subliniat că a oferit respectivul produs ca pe un gest de politeţe şi nu pentru a obţine vreun favor.

Niţescu a declarat după trimiterea în judecată că a contactat-o pe Luminiţa Costache pentru a o întreba dacă ”sapă cineva” interesele clinicii New Central Med, deoarece aştepta de mai multe luni obţinerea avizelor.

”Dosarul nostru stătea într-un sertar la DSP de cinci luni şi evident m-am gândit că poate ne sapă cineva, pentru că tot am primit ameninţări de la alţi furnizori din Vaslui că vor face totul să ne închidă. Am sunat-o pe doamna Costache pentru că pe dumneaei o ştiam de un an. Nu i-am cerut absolut niciun favor, ci doar am rugat-o să se intereseze dacă cineva ne sapă. Mi-a spus că nu se pune problema de aşa ceva, ci că doar mai trebuie câteva documente la dosar. Doamna Costache nu avea nicio legătură cu reavizarea autorizaţiei noastre, nu aveam pentru ce să îi dau şpagă. I-am oferit un parfum pentru că mi-a fost o persoană dragă, îmi poate interzice cineva să ofer un cadou unui om care îmi este drag? Îmi pare foarte rău că dumneaei a fost băgată în toată povestea asta. Pe doamna Vlada nici nu o cunosc, nu ne-am întânit vreodată”, a declarat, pentru ”Adevărul”, Elena Duţă Niţescu, managerul New Central Med, după izbucnirea scandalului.

Potrivit acesteia, cea care s-a ocupat de formalităţile privind reavizarea a fost asistenta medicală de la Vaslui. Aceasta o asigura telefonic că rezolvă totul, lăsând de înţeles că are relaţii la DSP. Niţescu a invocat că nu ştia că asistentele ”stau la colţ şi iau câte 200 de lei pentru o fişă auto, fără a fi examinate persoanele”.

”Eu nu puteam să le supraveghez, nu puteam şti ce fac ele. Am aflat totul după izbucnirea scandalului. Doamna doctor Daşcău avea toate motivele să fie supărată, pentru că veneau pacienţi de la dumneaei şi de la alţi medici care nu dădeau aviz persoanelor inapte pentru condus, dar asistentele de la punctul meu de lucru de la Vaslui găseau alţi medici de familie care să le elibereze ilegal. A fost greşeala mea că nu le-am supravegheat şi mi-o asum. A fost greşeala mea că am avut încredere în oameni. La Bacău am o echipă formidabilă şi lucrurile merg fără cusur, de unde să bănuiesc că la Vaslui s-ar putea întâmpla ce s-a întâmplat?”, a afirmat Elena Duţă Niţescu.

Vă mai recomandăm să citiţi:

15 medici şi asistente, condamnaţi după ce au eliberat 1.000 de adeverinţe false şoferilor şi posesorilor de arme. Patroana clinicii, pedeapsă record

Cutremur în lumea medicală din Vaslui şi Bacău: 17 medici şi asistente medicale trimişi în judecată. Acuzaţiile şi lista doctorilor inculpaţi