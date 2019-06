Acuzaţii grave ale soţului asistentei maternale care a crescut-o pe Sorina: „Noi am vrut să o adoptăm. Soţia a fost obligată să semneze că refuză adopţia“

Vasile Şaramăt a declarat la Antena 3 că managerul de caz ar fi obligat-o pe soţia sa, Mariana Şaramăt, să semneze o cerere scrisă că refuza adopţia, ameninţând-o că, în caz contrar, îi va fi desfăcut contractul de muncă.

„Noi am vrut să adoptăm acest copil şi eu şi soţia mea am fost duşi în eroare de acest manager de caz. A pus-o pe soţia mea să semneze că e de acord cu ei şi au ameninţat-o. Se întâmpla în 2017. Am vrut să adoptăm două fetiţe din centrul maternal. Am apucat să înfiem una, iar pentru cea de-a doua ni s-a spus că nu avem condiţiile necesare. Ne-au spus că nu aveam veniturile salariale. Au zis că trebuie să mai aşteptăm”, a declarat bărbatul la Antena 3.

Vasile Şărămăt a lansat acuzaţii grave la adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Drobeta Turnu Severin.

„Este o mafie la Protecţia Copilului Drobeta Turnu Severin. Au fost complici cu această familie din America. Din primele momente când au venit la noi în casă, ne-au scos afară ca să stea de vorbă cu familia”, a povestit el.

Vasile Şaramăt a mai reclamat că dădea bani lunar managerului de caz şi că, în urmă cu un an, a făcut plângere la DIICOT, susţinând că, dacă nu dădea bani, i se lua copilul, însă nua arătat dovezi în acest sens.

Soţul asistentei maternale a respins acuzaţiile potrivit cărora i-ar fi spus Sorinei că familia adoptivă îi va face rău.

„Nu i-am spus niciodată fetiţei că familia care o va adopta îi va face rău. Fetiţa a fost informată de la o vârstă fragedă că noi nu suntem părinţii ei. Am informat-o că trebuie să vină o familie de români stabilită în America care vrea să o ia. Şi fetiţa a spus că nu doreşte. Nu e compatibilă această fetiţă cu această familie. Toate organele de la Protecţia Copilului, de la managerul de caz, inspectorul de caz, şefa adopţiei, au complotat cu această familie, ne-au terorizat”, a mai spus bărbatul.

El a susţinut că părinţii adoptivi ai fetiţei ar fi intervenit direct la Bucureşti, la şefa Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului, Gabriela Coman, „ca să li se dea un copil clinic sănătos“.

