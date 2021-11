Ambarcaţiune cu patru pasageri la bord, răsturnată pe canalul Caraorman din Delta Dunării

În cursul zilei de sâmbătă, 13 noiembrie, poliţiştii Biroului Judeţean de Poliţie Transporturi Tulcea au fost sesizaţi de lucrătorii Capităniei Portului Sulina, cu privire la faptul că o ambarcaţiune s-ar fi lovit de mal şi s-a răsturnat pe canalul Caraorman, în localitatea Crişan, judeţul Tulcea.

„Din primele verificări efectuate de poliţişti la faţa locului, a reieşit faptul că un bărbat, de 39 de ani, din municipiul Constanţa, în timp ce conducea o ambarcaţiune, pe canalul Caraorman, la o distanţă de aproximativ 300 de metri de canalul Sulina, ar fi intrat în coliziune cu malul drept al apei, răsturnându-se, ocupanţii ambarcaţiunii, 4 persoane, fiind proiectaţi în apă, ulterior ajungând pe mal”, transmite IPJ Tulcea.

Conducătorul ambarcaţiunii a fost testat cu aparatul etilotest din dotarea Capităniei Portului Sulina, rezultatul fiind de 0,63 mg/litru alcool pur în aerul expirat, ulterior fiind condus la Spitalul orăşenesc Sulina, pentru prelevare de mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză, a fost întocmit dosar de cercetare penală, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ,,conducerea unei nave sau exercitarea atribuţiilor de serviciu de către o persoană care are în sânge o îmbibaţie alcoolică mai mare de 0,80 g/litru alcool pur în sânge sau se află sub influenţa unor substanţe psihoactive" şi ,,vătămare corporală din culpă".

În continuare, se efectuează cercetări de către poliţiştii Biroului Judeţean de Poliţie Transporturi Tulcea, în cooperare cu specialişti din cadrul Căpităniei Zonale Tulcea, pentru stabilirea situaţiei de fapt.

