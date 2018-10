VIDEO Fenomenul Londra. Mii de români din Anglia au votat în prima zi a Referendumului. Explicaţia mobilizării

O înregistrare cu sute de oameni aşteptând să voteze la o secţie de votare din Londra a devenit virală pe internet. Din înregistrare se vede cum oamenii aşteaptă să voteze la referendumul de modificare a Constituţiei la secţia din Harrow. Potrivit Biroului Electoral Central, în Marea Britanie au votat în prima zi a Referendumului aproape 8.000 de persoane dintre care peste 5.000 numai în Londra.







Un român stabilit în Londra, care a vrut să îşi păstreze anonimatul, a explicat care este în opinia sa motivul prezenţei mari de la Londra. „Populaţia de români este comasată în zonă, fiind peste 20 de biserici româneşti evanghelice mari. Una dintre ele are peste 1.000 de membri. Un alt motiv este acela că tinerii pot fi mobilizaţi uşor. Un factor important îl reprezintă predicţia, văzând paşii pe care comunitatea LGBT i-a făcut în alte ţări”, a declarat românul din Londra.



„Prezenţa la votul pentru Referendum cu un număr considerabil mai mare în UK comparativ cu ceea ce se întamplă în România se datorează în primul rând bunei informări a oamenilor şi totodată a mobilizării Bisericilor Evanghelice pentru apărarea adevăratei credinţe, aceea cu care se mândresc poate nedrept cei peste 90% dintre românii care se declară creştini ortodocşi. Un rol fundamental în Londra şi împrejurimi l-au avut pastorii si liderii de bisericilor neoprotestante, oameni care au înţeles riscul generat de absenteismul de astăzi pentru generaţiile viitoare. Din nefericire adversitatea populaţiei de pe teritoriul României faţă de partidele politice care sunt la conducerea ţării, au generat o confuzie generală deraind ideea acestui Referendum de la apărarea credinţei spre lumea politică. Menţionăm şi susţinem că Biserica nu este o masă de manevră politică, ci ea reacţionează acum ca să apere credinţa care ne-a făcut ceea ce suntem astăzi, oameni demni. Acesta este pe scurt succesul nostrum”, a declarat Florin Antonie, pastor al Genesis Baptist Church din Londra.

Daniel Bucur, director al unui ONG din Londra a declarat pentru „Adevărul” că mobilizarea românilor din Londra la vot are legătură cu ceea ce trăiesc românii de aici pe propria piele. „Eu cred că oamenii au înţeles ce înseamnă acest vot, care e foarte important pentru familii. Românii s-au confruntat cu educaţia din şcoli, unde copiii sunt învăţaţi că o căsătorie se poate realiza şi între doi bărbaţi. Oamenii sunt puţini speriaţi, dar nu au încotro. Şi noi am primit o pedeapsă de stat la şcoală o oră şi jumătate peste program, pentru că nu am lăsat copilul să meargă la acest curs. Este cumva obligatoriu”, a declarat Daniel Bucur.

Sociologul Alfred Bulai a pus prezenţa la vot din Londra pe seama numărului mai mare de români stabiliţi aici decât în alte state. „Nu e un caz special Anglia. Doar că există mult mai mulţi români decât cei pe care îi cred autorităţile. Nu cred că e un caz special care să merite o atenţie specială”, a declarat sociologul. În privinţa faptului că românii de aici au ieşit în număr mare la vot ca urmare a unor experienţe proprii, sociologul a declarat că „poate fi un motiv”. „Italia e o ţară catolică. Anglia este o ţară multireligioasă. Există şi catolici, protestanţi, anglicani, există o altă formulă religioasă şi toleranţa este mai mare decât în Italia şi chiar decât în Spania. Aceste diferenţe pot să aibă influenţă asupra populaţiei, dar nu ştim cum au votat neapărat. Nu trebuie să ne hazardăm. Deocamdată cred că este vorba doar de o prezenţă care este un indicator că există suficienţi oameni acolo. Când vedem şi votul, putem să dăm dăm mai multe explicaţii. Deocamdată nu avem aceste detalii şi nu mă hazardez să dau explicaţii când nu e foarte clar”, a mai declarat Alfred Bulai.