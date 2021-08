Tânăra care pilotează avioane la 21 de ani. „Trebuie să ai inima bună, nervi şi putere de concentrare” FOTO

Dina Lascu a început să piloteze din adolescenţă, pe când era elevă de liceu. Acum, la 21 de ani, este deja un pilot cu o experienţă de peste 200 de ore la manşa unui avion. Pare o poveste din film, dar timişoreanca a ţinut să destrame ideea preconcepută cum că femeile nu pot deveni piloţi. Dina Lascu şi-a dorit tot timpul să piloteze şi a crescut cu avioane, având în vedere că tatăl ei este un pilot cu mare experienţă, de 46 de de ani de zbor, iar fratele ei pilotează şi el. Ba mai mult, familia deţine şcoala de aviaţie Aero West de la Buziaş, de lângă Timişoara.



„Suntem mai multe femei pilot, nu sunt singura. E adevărat că suntem mai puţine decât piloţii bărbaţi, dar asta doar pentru că nu se doreşte, nu pentru că nu am putea. Avem aceleaşi facilităţi ca şi bărbaţii, nu suntem deloc discriminate, eu în niciun caz nu mă consider. Eu zbor de la şapte luni. Am zburat foarte mult şi era cam greu să ajung prea departe de aviaţie. Odată ce ai deprins zborul, ţi-a intrat în sânge, cu greu îţi mai vine să te uiţi la avioane doar de jos, de pe pământ”, a declarat Dina Lascu.





Plimbări de agrement cu avionul deasupra Timişoarei Am întâlnit-o pe Dina Lascu pe aerodromul Cioca, de lângă Timişoara, în timpul festivalului Flight Festival, desfăşurat weekend-ul trecut. Pe lângă muzică şi alte bucurii pe care le oferă un festival, oamenii au avut şi ocazia de a zbura şi de a vedea Timişoara de sus. Unul din avioanele de agrement, un Cessna - 172, era pilotat chiar de Dina Lascu.



„Eu m-am apucat de şcoala de piloţi la 16 ani. Legal, doar la 17 ani poţi să obţii licenţa. Poţi să iei examenele înainte, poţi să faci zboruri, dar licenţa o poţi obţine după 17 ani. Frumuseţea în aviaţie este că nu e ca la şcoală, ca la liceu, unde trebuie să termini patru ani. Poţi să termini primul curs în trei luni. Depinde de timpul acordat şi cât de mult dedici aviaţiei. Dacă stai şi înveţi, în trei luni poţi să ajungi să zbori singur, chiar şi cu prietenii, cu familia”, a mai spus Dina Lascu, care mai pilotează Cessna-150, Cessna-152 şi Piper Senaca - avioane uşoare cu patru sau şase locuri, pentru care e nevoie de licenţă profesionistă. De asemenea, este copilot pe Antonov AN-2, avion utilitar pilotat de tatăl său, folosit pentru stropirea împotriva ţânţarilor, dar şi în agricultură, pentru stropirea cu îngrăşăminte chimice.

Vrea să ajungă căpitan pe un avion de linie Dina Lascu nu se opreşte la licenţa de a pilota avioane uşoare. Visul ei este să ajungă pilot de linie, dar pentru asta mai are de învăţat şi de zburat. „Eu sunt încă începătoare. Am în jur de 250 de ore de pilotat. Acum sunt în cadrul cursurilor de ATPL (n.red. Airline Transport Pilot Licence), care este cea mai importantă licenţă de pilot, necesară pentru conducerea aeronavelor de peste 5.700 de kilograme sau cu peste nouă pasageri. Permisul poate fi emis doar după ce înregistrezi cel puţin 1.500 de ore de zbor. E vorba şi de 14 examene, nu sunt uşoare, dar nu imposibile. Desigur, vreau să ajung la o companie aeriană de linie, prima dată ca first officer, apoi ca şi căpitan”, a explicat Dina Lascu.





9.000 de euro licenţa pe avioane uşoare Pentru obţinerea unei licenţe de zbor pentru avioane uşoare, şcoala costă 9.000 de euro. Licenţele pentru avioanele de linie sunt mai scumpe şi costă 38.000 de euro.



„Primul pas este să depui licenţa medicală. Dacă eşti declarat apt medical, poţi să mergi mai departe. Trebuie să vezi bine, trebuie să auzi bine, trebuie să ai inima bună. Nervii să fie buni şi putere de concentrare, pentru că e ceva de învăţat. Dar vă spun că oricine îşi doreşte, poate să ajungă acolo sus. Se dau mai multe examene în decursul anilor, atât teoretice, cât şi practice. Toate examenele scrise se dau la Autoritatea Aeronautică din Bucureşti, iar la cele practice vin inspectorii aici”, a adăugat Dina Lascu.

„Mi s-a oprit o dată motorul în zbor” Tânăra nu a avut până acum parte de surprize neplăcute în zbor, dar spune că este pregătită pentru orice situaţie.

„Asta învăţăm la şcoală. Zborul în sine nu este greu. Oricine poate să manevreze un avion. În situaţiile dificile care pot apărea trebuie să ne ajutăm de şcoală, de ce am învăţat. Ele se pot ivi, de asta trebuie să fim bine pregătiţi. Mie mi s-a întâmplat o dată să se oprească motorul în zbor. Eram pe final, pe aterizare, şi am ajuns foarte bine pe pistă. Dar nu e un moment plăcut atunci când vezi că ţi se opreşte elicea”, a mai spus timişoreanca.

Aerodromul Cioca, locul pasionaţilor de avioane

La Timişoara, pasiunea pentru avioane e în floare de câţiva ani. Mulţi amatori de zbor vor să obţină o licenţă de pilot şi îşi cumpără aparate mai mici sau mai mari. Pe aeroportul utilitar Cioca, de lângă Timişoara, unde în urmă cu câţiva ani se puteau vedea două-trei avioane private, acum este o aglomeraţie de nedescris. Avioane mici din toate categoriile sunt aşezate în hangar ori pe iarbă: de la motodeltaplane şi ULM-uri (avioane uşoare), care pot transporta două persoane, până la cele cu patru locuri, care pot face aerotaxi. Piloţii de ocazie sunt medici, ingineri, IT-şti, avocaţi sau oameni de afaceri. Unii dintre ei au renunţat deja la meseria de birou pentru a se dedica pasiunii de a zbura.



