FOTO Cum arată proiectul cinematografului de artă din Timişoara, finanţat de francezi şi donat primăriei pentru a face lucrările

Donaţia făcută de Groupama, în valoare de aproximativ 150.000 de euro, acoperă studiile de arhitectură şi documentaţia necesare pentru demararea lucrărilor de construcţie.

„Cinema Studio a fost, fără îndoială, un reper important în viaţa culturală a Timişoarei, până să ajungă la un nivel de degradare avansat. De aceea, să fim implicaţi în procesul său de transformare într-un spaţiu complex, modern şi gândit pentru consumatorul contemporan de artă ne face cinste. Cinematografia este o direcţie importantă în politica de responsabilitate socială a Groupama Asigurări, iar, din experienţa noastră, ştim că românii vor şi merită să aibă mai multe oportunităţi, atât în ceea ce priveşte produsele culturale la care au acces, cât şi în termeni de spaţii disponibile. În acest context, alegerea de a ne implica în renovarea Cinema Studio a fost firească pentru noi. Ne-am implicat de la bun început cu drag în proiectul de renovare, alături de partenerii noştri, iar acum aşteptăm cu nerăbdare faza de construcţie. Avem încredere că Primăria Municipiului Timişoara va începe cât de curând lucrările de renovare”, a declarat François Coste, director general la Groupama.



Proiectul este rezultatul colaborării dintre Primăria Municipiului Timişoara (proprietarul cinematografului), Groupama Asigurări (finanţatorul proiectului de arhitectură), Institutul Francez din România şi asociaţiile Pelicula Culturală, Marele Ecran, Documentor şi Asociaţia Română a Filmului Independent (Timishort). Împreună au contribuit la realizarea temei de arhitectură, a proiectului tehnic şi urmează să se implice în managementul programului cultural al cinematografului.

Proiectul arhitectural, realizat de Atelier 21, a fost gândit astfel încât cinematograful să devină un spaţiu viu, care să încurajeze dezvoltarea industriei cinematografice la nivel local şi naţional şi care să reprezinte un nucleu pentru comunitatea de iubitori şi creatori de film.

Primăria Timişoara va lansa în luna august apelul pentru achiziţia constructorului, urmând ca în toamna acestui an să demareze renovarea efectivă a clădirii.

„Lăsat de izbelişte aproape 30 de ani, reprezentând o parte din tradiţia, cultura şi istoria oraşului nostru, Cinema Studio va deveni primul cinematograf de artă din Timişoara. Donaţia făcută de partenerii noştri în acest proiect, în valoare de aproximativ 150.000 de euro, acoperă studiile de arhitectură şi documentaţia necesară pentru demararea lucrărilor de construcţie. Municipiul Timişoara şi-a asumat finanţarea renovării acestuia, în valoare de aproape 18 milioane de lei. Vom lansa în luna august licitaţia pentru construcţie, urmând ca în toamna acestui an să demareze renovarea efectivă a clădirii. Am colaborat cu specialiştii timişoreni în domeniu, cu cei mai mari cineaşti pe care îi avem şi am convingerea că vom avea o cinematecă funcţională, frumoasă, atractivă, şi evident nu va fi ceva ce îşi propune să facă concurenţă cinematografelor comerciale”, a spus Nicolae Robu, primarul Timişoarei.