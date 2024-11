Elevii din Focșani învață cu gecile pe ei. Director de liceu: „În clase avem 16 grade”. Cine este de vină și cum se va rezolva problema

Peste 11.000 de elevi din 21 de școli din Focșani, județul Vrancea, învață în frig. În timp ce copiii vin la școală cu o haină în plus pe ei, angajații unităților de învățământ încălzesc sălile cu calorifere electrice, radiatoare sau aparate de aer condiționat. Motivul? Societatea de termoficare a orașului a intrat în insolvență, iar până la rezolvarea problemei caloriferele vor rămâne reci.

„La Liceul Tehnologic „Ion Mincu” din Focșani în sălile de clasă temperatura a coborât în aceste zile și până la 16 grade Celsius”, a declarat pentru „Adevărul” prof. Valentina Cucu, directoarea unității școlare. „În sălile de clasă avem temperaturi între 16 și 18 grade, în funcție de amplasamentul sălilor respective. Clasele cu doi pereți exteriori sunt mai friguroase. Nu este deloc confortabil, însă copiii nu vor să treacă în online. Așa că am decis să ne desfășurăm în continuare orele la școală, dar cu câteva modificări în program”, explică dascălul situația. „Orele s-au micșorat și au acum 40 de minute, pauzele sunt și ele mai mici, de doar cinci minute, iar programul s-a decalat și el. Elevii intră mai târziu la ore”, continuă directoarea. Într-o situație critică se află însă căminul școlii. „În internat, temperaturile sunt și mai mici, motiv pentru care noi nu-i mai putem găzdui pe copii. Nu au cum să doarmă noaptea în frig. Așă ca, în cazul lor, am venit cu două recomandări: cine poate să facă naveta, s-o facă, cine nu, să treacă în sistemul online”, a mai spus prof. Valentina Cucu.

„Elevii vin îmbrăcați mai gros. I-am văzut și cu gecile pe ei”

Directoarea ne-a povestit că situația cu care se confruntă a apărut odată cu începerea școlii: „Este primul an când avem probleme cu căldura. Anul acesta temperaturile ridicate de afară ne-au permis să amânăm deschiderea caloriferelor. Cu o zi înainte de vacanță, ne-au sunat cei de la ENET și ne-au întrebat dacă vrem căldură. Noi, intrând în vacanță a doua zi, am zis că nu. La scurt timp, a apărut și problema sistării furnizării agentului termic în tot orașul, iar pe 4 noiembrie, cei peste 600 de elevi ai liceului care s-au întors la cursuri au găsit caloriferele reci”. Așa că elevii vin acum la ore îmbrăcați mai gros decât o fac de obicei. „Unii au geaca pe ei, alții am văzut că stau în tricouri. Pentru că nu e bine nici așa, nici așa, le-am propus tuturor vină îmbrăcați cu un hanorace”, a mai explicat directoarea. Cât despre angajații școlii, aceștia se încălzesc cu calorifere electrice și radiatoare: „Încălzim birourile cum putem. Am încălzit și câteva săli de clasă folosind aparatele de aer condiționat. Dar nici nu vrem să suprasolicităm instalația electrică”.

Părinții sunt revoltați, dar nu au ce să facă

Părinții elevilor care învață în frig sunt revoltați însă nu au ce face. „Nu doar școlile au rămas în frig, ci și locuințele oamenilor. Deci, vorbim despre o situație generalizată. Normal că oamenii sunt revoltați, dar speră cu toții ca această perioadă să fie cât mai scurtă”, a mai precizat dascălul.

„Au înțeles până la urmă situația, ei știu că nu depinde de noi rezolvarea acestei probleme”, spune directoarea, care a explicat că situația este consecința datoriilor mari pe care furnizorul nu le mai poate achita: „Norocul este că deocamdată temperaturile de afară nu sunt atât de scăzute, încă nu ne aflăm în miez de iarnă. Sperăm că începând cu săptămâna viitoare să revenim la normal”.

Până atunci însă, directoarea liceului urmărește zi de zi starea vremii și speră să nu mai plouă. „Ieri a plouat puțin și am pregătit două săli în care avem aer condiționat. Le-am încălzit pentru copiii care ar fi ajuns mai repede la școală și le-ar fi fost frig”. Pentru că nu există agent termic, școala nu are nici apă caldă. „Însă noi avem boilere, așa că din punctul acesta de vedere stăm bine, nu suferim. Deși vom plăti mai mult la facturi”, a mai spus dascălul.

Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Vrancea a anunțat într-un comunicat de presă că în 11 școli din Focșani programul a fost redus. „Am acceptat chiar până la 30 de minute, pentru că este o situație într-adevăr specială, cu cinci minute pauză. Cei care au solicitat au primit aprobare imediat, deci de astăzi pot avea program scurt”, a precizat Livia-Silvia Marcu, șefa IȘJ Vrancea, pentru HotNews. „De asemenea, le-am expus și propunerea domnului primar, care recomanda funcționarea în regim online. Nicio școală nu mi-a trimis vreo solicitare în acest sens. Am fost deschisă oricărei variante”, a adăugat inspectoarea.

Între timp, a avut loc o ședință de Consiliu Local unde pe ordinea de zi s-a aflat înființarea unei noi societăți care să furnizeze apă caldă și căldură, a anunțat, primarul din Focșani, Cristi Valentin Misăilă.