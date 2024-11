Premierul Marcel Ciolacu i-a cerut demisia președintelui Comisiei pentru controlul SRI, Ioan Chirteș, după ce acesta a declarat că există dovezi clare că liderul AUR, George Simion, s-a întâlnit cu agenți ai serviciilor ruse.

"Eu am făcut o adresă oficială premierilor din Ucraina și R. Moldova. Dânșii mi-au răspuns prin sistemele de intelligence. Ce vă spun cu certitudine, cele două informări n-au făcut referire la faptul că domnul Simion este spion rus. Părerea mea că ceea ce se întâmplă îl favorizează pe domnul Simion de a merge în turul 2. Din informațiile le care le am, această acuză nu se confirmă și va aduce un avantaj domnului Simion. (...) O să cerem SRI să dea detaliile. S-a mai întâmplat un lucru grav. Șeful comisiei SRI declară că el are informații că domnul Simion e spion rus. A aflat, are vreo agenție de aflat? Este președintele comisiei de control. Controlează SRI de a nu se implica în politică, de a nu face abuzuri. Dânsul, crezând că este inteligent, a spus o gogomănie mare. A atras SRI în campanie electorală, lucru total nepermis într-o campanie electorală. Ar trebui să-și dea demisia. Îl depășește funcția, mai ales că a adus o suspiciune că un serviciu secret deține informații pe care le-ar folosi ca șantaj într-o campanie electorală", a spus Marcel Ciolacu.

Reacția vine după ce președintele comisiei pentru controlul SRI, Ioan Chirteş, a declarat marţi, despre interdicţia intrării lui George Simion, în Ucraina şi Republica Moldova, că acolo sunt acuzaţii şi dovezi clare că liderul AUR a avut întâlniri cu ofiteri GRU şi a încercat să deturneze manifestaţii paşnice, marşuri electorale.

”Este un lucru diferit, acolo sunt acuzaţii şi dovezi clare, în care unul din candidaţi, George Simion, s-a întâlnit, a avut întâlniri cu ofiteri ai GRU şi inclusiv a încercat să deturneze manifestaţii paşnice, marşuri de susţinere electorale. (..) Încă la noi nu ştim dacă George Simion a încercat să deturneze”, a spus preşedintele comisiei pentru controlul SRI.

La rândul său, George Simion a declarat că se va retrage din cursa pentru Cotroceni dacă vor fi publicate imagini cu el și ofițeri GRU.