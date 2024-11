Exclusiv Presa occidentală susține că patru țări din Europa urmează să fie invadate de Rusia. Hari Bucur-Marcu e sceptic: „Putin nu are nicio șansă”

Patru țări din Europa ar fi pe lista lui Putin urmând a fi invadate, după ce va termina cu Ucraina, titrează o publicație din SUA. Analistul militar Hari Bucur-Marcu se arată sceptic și precizează că, de fapt, Putin caută o ocazie de a face pace, iar Trump nu va aduce dezastrul în Ucraina. Însă expertul explică și de ce Rusia rămâne totuși o amenințare.

Nicholas Drummond, expert în apărare și securitate, a explicat pentru Daily Express că țările baltice - Estonia, Letonia și Lituania, dar și Moldova și chiar unele teritorii din Africa ar putea fi vizate de forțele ruse, după ce termină cu Ucraina.

El nu preconizează însă că se va întâmpla în perioada următoare, întrucât momentan Rusia își concentrează resursele militare pentru a duce războiul din Ucraina. Astfel, acest scenariu ar fi posibil după învingerea Ucrainei.

„Adevărul” a vorbit cu analistul militar Hari Bucur-Marcu despre acest scenariu și despre care crede că va fi strategia lui Trump pentru încetarea focului în Ucraina.

Hari Bucur-Marcu a fost Associate Senior Fellow pentru politica de apărare la Centrul de la Geneva pentru Controlul Democratic al Forțelor Armate (DCAF), consilier în Ministerul Afacerilor Externe pentru înființarea Centrului de Reconstrucție Post-Conflict, coordonatorul academic al Centrului de Studii NATO din București, ofițer responsabil cu aspectele miliare ale NATO și alte funcții în Armata României.

Rusia nu este capabilă în momentul de față să mai deschidă un alt război

Hari Bucur-Marcu: Păi, hai să ne înțelegem un pic. Rusia nu are capacitatea militară să câștige războiul din Ucraina. Are nevoie de contribuția Iranului, a Coreei de Nord, a Chinei pe partea diplomatică și politică, și mai ales pe partea financiară, doar ca să mențină acest război, nu ca să-l câștige. Putin nu are nicio șansă.

Deci din punct de vedere militar vorbind acum, Rusia nu are cum să mai deschidă un alt front. N-a fost ea în stare să deschidă un front spre Kiev, acum aproape trei ani. Deci, când auzi pe cineva care spune că Rusia este o amenințare din punct de vedere militar la adresa altei țări, acea persoană a rămas în urmă cu trei ani. Acum trei ani o asemenea retorică era foarte credibilă.

Detaliați vă rog

În februarie 2012, America nu era pregătită pentru a susține Ucraina în acest război. Sub nicio formă. Dacă țineți minte, atunci Biden chiar spunea că o incursiune limitată din partea lui Putin în Ucraina nu ar fi o problemă, apoi și-a retras afirmația.

Pe urmă, când a fost evident că urmează invazia, și-a retras ambasada din Kiev ca nu cumva să se confrunte forțele care aflau la ambasada, care sunt americane, cu invadatorul rus. Iar în dimineața zilei de 24 februarie l-a anunțat pe Zelensky că i-a trimis un avion să-l evacueze.

Era evident că nu erau pregătiți. Erau pregătiți pentru o variantă în care Rusia, într-adevăr, câștiga repede ce teritorii își propuse să ia de la început și pe urmă s-ar fi înghețat situația, așa cum s-au înghețat și cu alte conflicte din zona a fostelor republici sovietice.

Ei bine, Ucraina a rezistat și a rezistat mai ales datorită armele date de Trump la vremea respectivă. În februarie 2022 era la un an și ceva de când s-a terminat administrația Trump. Cu acele arme au putut să oprească ofensiva spre Kiev și să lovească destul de tare trupele rusești care intraseră în Ucraina.

Ei bine, în asemenea condiții, administrația Biden a adoptat o strategie de epuizare a Rusiei, a cărei armată urma să se uzeze în teatrul de război ucrainean, astfel încât să nu mai poată să aibă o asemenea atitudine față de niciun alt actor internațional, nici de baltici, nici de africani, nici de nimeni.

Și strategia a funcționat, pentru că, iată, la aproape 1.000 de zile de când a început războiul, Rusia a pierdut fantastic de multă forță umană, morți și răniți peste 700.000, cu un ritm în ultimele luni de la 1.000 la 1.500 de soldați morți și răniți pe zi. Au pierdut mii de tancuri, au pierdut avioane, au pierdut cam tot.

Și dacă nu ar fi fost Coreea de Nord să le dea muniție de artilerie și nu ar fi fost Iranul să le dea drone, nici măcar nu ar fi putut să facă ce au făcut până acum.

Asta înseamnă că strategia lui Biden a funcționat?

Deci asta înseamnă că strategia americană de acum 2 ani și jumătate a funcționat.

Rusia nu este capabilă în momentul de față să mai deschidă un alt război. Ce poate să facă și ceea ce face este să amenințe cu un război nuclear.

Dar războiul clasic, adică să ocupe un teritoriu pe care să-l controleze militar și poate să-l transforme în administrație proprie, este exclus. Deci în Ucraina ce au cucerit mențin prin câmpuri de mine și alte forme din acestea încât să nu poată să revină ucrainenii și să-și recâștige teritoriul. Dar practic ei nu au controlul militar asupra acelui teritoriu, decât la linia de contact.

În rest, pe acolo e dezastru în partea ocupată. Ei nu sunt în stare să refacă nimic din ceea ce au distrus cu artileria. Vorbesc de teritorii pe care, în momentul de față, și le arogă prin decizia dumei de stat ca fiind partea Federației Ruse.

Deci vorbim din punct de vedere militar.

Rusia rămâne în continuă o amenințare, nu atât militară

Rămâne Rusia o amenințare pentru Europa?

Problema este că Rusia rămâne în continuă o amenințare, nu atât militară - bine, e amenințarea nucleară, dar este dubitabilă - ci o amenințare la adresa ordinii mondiale, pentru că Rusia a încălcat ordinea mondială și ordinea europeană mai ales.

Adică toate aranjamentele europene de pace, de sporire a încrederii, de securitate în Europa sunt caduce în momentul de față, pentru că Rusia nu a mai respectat nimic din ele. Principiul fundamental al păcii europene este că niciun teritoriu nu este ocupat de către un alt stat prin un rapt teritorial, prin acțiune armate.

Acum se vorbește foarte mult despre așa zisul nou plan al lui Trump pentru Ucraina care prevede acea înghețare a conflictului cu o zonă demilitarizată...

Aici trebuie să fac o precizare, Trump a chiar precizat chiar, ieri, că nu a autorizat pe nimeni să discute acest subiect. Iar el personal, pe acest subiect, a zis că este capabil prin discuții bilaterale și cu Putin, și cu Zelenski, să-i pună față în față ca să ajungă la o situație de oprire a războiului, care nu este pace și n-are niciun fel de legătură cu teritorii și așa mai departe.

Deci asta e ce a spus Trump. Mai departe, restul sunt speculații. Multe dintre ele sunt afirmații de campanie electorală negativă din partea democraților, care nu mai sunt valabile din momentul în care a câștigat.

Ele erau făcute ca să sperie lumea să nu-l voteze pe Trump. S-a spus că „dacă vine Trump, o să facă pace cu rușii, o să le dea teritoriile Ucrainei și așa mai departe”. Deci Trump nu a zis niciodată așa ceva, nici în campanie electorală, nici înainte și nici acum. A spus doar că nu a autorizat pe nimeni să discute subiectul acesta în public.

„Trum i-a înarmat pe ucraineni”

Cum credeți că va gestiona Trump situația din Ucraina?

Eu am două coordonate pe care discut subiectul ăsta, fără să mă refer la ce zice Trump. Unul este ce a făcut Trump în administrația 2017-2021, în care, spre deosebire de Obama, le-a dat arme ucrainenilor ca să poată să se apere și să aibă succes în războiul civil care era în derulare pe vremea aceea în Donbas. Le-a dat arme letale, care au fost foarte bune când au invadat rușii.

Rușii n-au putut să obțină supremația aeriană, deși voiau să aducă aducă o armată întreagă de desant aerian în Ucraina și să preia controlul diferitelor raioane de acolo. Nu au putut să-și pună planul în aplicare pentru că orice avion de transport ar fi trecut deasupra Ucrainei, era doborât.

Asta a făcut Trump în primul mandat, adică i-a înarmat efectiv pe ucraineni.

Tot în primul mandat, Trump a insistat ca Europa să aibă o contribuție mai mare la propria securitate, vorbesc de partea de putere militară, astfel încât la sfârșitul mandatului Trump, cheltuiele de apărare ale NATO în partea europeană, crescuseră cu 160 de miliarde de dolari. Deci, enorm mult, față de cum era înainte.

Lucru care a fost foarte folosit în momentul în care a început războiul, pentru că din banii aia, din surplusul ăla, au reușit și europenii și americanii să îi ajute pe ucraineni cu arme.

Cum credeți că va fi al doilea mandat al lui Trump?

Acesta este un aspect pe care l-am văzut în primul mandat și nu văd de ce ar schimba în al doilea mandat acest lucru.

„Nu se poate vorbi de teritorii contra pace. Trump nu a zis asta”

Care este cel de-al doilea aspect în legătură cu Trump pe care-l menționați?

A doua chestiune este că Trump în mod conceptual, ideologic, este împotriva ideii neoconservatorilor - care au migrat către administrația Biden și mai ales către Kamala Harris în campania electorală - de a prelungi războaie care să îi îmbogățească pe ei.

Așa au făcut în Irak, în Afganistan timp de 20 de ani și așa mai departe. Trump a zis clar că el nu este de acord ca să prelungească acest război și că nu este de acord cu strategia pe care a adoptat-o administrația Biden de a prelungi acest război până când Rusia nu va mai fi o amenințare pentru altcineva.

Sigur că da, în momentul în care ar opri războiul, ar da posibilitatea Rusiei să se refacă oarecum, dar sunt convins că, în contrapartidă, pentru oprirea războiului, Trump va găsi argumente suficiente în fața lui Putin ca să-l determine să nu se mai înarmeze și să renunțe la postura aceasta agresivă.

Putin în momentul de față continuă războiul, deși ar vrea să-l oprească, dar nu știe cum să o facă. Și probabil că va folosi această retorică anti-Trump – arătând că va avea avantaje de pe urma opririi războiului la solicitarea acestuia, astfe încât, într-adevăr, se va ajunge la oprirea războiului.

Mai departe, pacea fiind o cu totul altă discuție. Și în niciun caz nu se poate vorbi de teritorii contra pace. Nu se poate așa, într-o negociere, să dai teritorii contra pace. Toată ordinea mondială se bazează pe principiul acesta că este inacceptabil să ocupi un teritoriu prin rapt, prin război.

Trump este portretizat ca fiind aducătorul de dezastre - o retorică electorală

Deci credeți că toate scenariile acestea privind la o pace adusă de Trump cu cedări teritoriale din partea Ucrainei reprezintă doar mesaje electorale anti-Trump?

Da, dar unii n-au încetat. Așteptam să înceteze de marți, dar unii n-au încetat. Din ce motive, mie îmi scapă. Dar nu este numai asta. La fel este și cu imigrația, cu deportările. Am văzut în continuare retorica asta de campanie electorală, în care Trump este portretizat ca fiind aducătorul de dezastre.

Realitatea este că nu sunt argumente convingătoare pentru acest lucru și Trump are argumentele lui pentru a-l obliga pe Putin să renunțe, de aceea nici nu a vrut să-l condamne pe Putin ca criminal de război. De ce? Ca să poată să vorbească cu el. Că dacă l-ar fi considerat criminal de război cum mai putea vorbi cu el? Trump are convingerea – nu știu cât este de valabilă e convingerea - ca îl va determina pe Putin să înceteze războiul, urmând ca apoi să stabilească problema teritoriilor.

Care credeți că este soluția?

Soluția este ca toate teritoriile revendicate de Rusia în momentul de față să devină teritorii cu statut special, astfel încât să fie complet dezarmate, să nu existe arme nici la ruși, nici la ucraineni. Și aceste teritorii să fie oarecum complementare, adică să fie niște teritorii în care să fie interzisă înarmarea astfel încât să nu-i fie frică Rusiei că acumularea de putere militară pe acele teritorii ar putea să fie o amenințare la adresa sa. Cu asta se încheie discuția. Și vorbesc inclusiv de Crimeea aici, pentru că Crimeea e partea a problemei.