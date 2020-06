Doi copii au ucis un pui de căţel cu o cazma: „Ei sunt viitorii infractori“

Doi copii din comunca Papiu Ilarian, judeţul Mureş au fost filmaţi în timp ce ucid un pui de căţel, lovindu-l în repetate rânduri cu o cazma.

Două clipuri video în care copiii sunt filmaţi lovind animalul, sub ochii unor adulţi, au fost distribuite pe pagina de Facebook a asociaţei pentru protecţia animalelor Kola Kariola.

„Este înfiorător! Ei sunt viitorii infractori! Nu am putut urmări în totalitate cele două video, unii spun că e vorba de 2 pui de căţei diferiţi, ucişi cu bestialitate de 2 minori diferiţi. Nu am puterea să mă uit. Vă rog să faceţi sesizări către IPJ Mureş”, se arată în postare.

Imaginile şocante au stârnit un val de indignare:

„Nu am putut sa ma uit decât fracţiune de secunda. Asemenea atrocitate e greu de privit. Era un puiuţ, un suflet nevinovat!!! Cat de lipsit de suflet sa fii sa poţi ucide cu sânge rece un suflet fără apărare! Sunt cutremurata! 😪😪😪“

Politia... politia..... ce ii va face politia????? Nimic !!!!😡😡😡in Romania nu se face absolut nimic in privinta animalelor😡😡😡 Asta este crunta realitate!!! Ar trebui calcati in picioare ... toata familia .... criminaliii😡😡😡😡😡nu e nimeni din zona sa razbune suferinta catelusului ???? Ca in baza politiei o sa vedem zilnic asa Filme de groaza😢😢😢😢

Profilul Şandor Varga din localitatea Luduş apare. Nu fiţi indiferenţi! Exista lege şi pentru minte diabolica. Acest cătat de copil nu merita un trai normal. Este diabolic ceea ce face. Am deschis pagina si regret foarte mult 😭😭😭😭pentru-ca ceea ce am vazut ma intristat foarte mult si nu voi reusi pentru o buna perioada sa uit o alta atrocitate 😭😭😭😭😭imi pare foarte rau pentru toate animalutele care sufera din cauza rasei umana😭😭😭😭😭😭😭

Mulţi dintre cei care au vizionat imaginile pline de cruzime au anunţat în comentarii că au făcut plângere la Poliţie.